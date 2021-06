I REGAZ: Cuore Punk

I Regaz li ho conosciuti una sera al Baraonda di Segrate, si chiamavano Gli Ex e nonostante hanno suonato davanti a pochissimi mi hanno colpito perché, come spesso accade (ma non spessissimo), hanno suonato come se fossero a Wembley davanti a 100.000 persone, facendo la loro parte in maniera naturale e, volendo, sfacciata.

Ecco, più o meno è la sensazione che ho provato ascoltando il disco, mi ha lasciato vibrazioni pure e piacevoli, un grintoso punk rock suonato con cuore e fatto per piacere a chi lo suona, senza vincoli di alcun tipo; Cuore Punk è un disco genuino e spontaneo, nato dalla voglia di raccontare vicende personali a volte non facili da mandare giù, ma sempre con quella leggerezza che fa apprezzare gli aspetti positivi di testi ragionati ben scritti, con dei ritornelli che restano subito in mente, come vuole la tradizione, e con musiche divertenti ed arrangiate a modo, che accelerano prepotentemente quando serve, ma anche quando rallentano non perdono “tiro” e smalto. Mi ha fatto molto piace ri-scoprire questo gruppo di ragazzi, che si presentano con un buon disco di sano punk rock che si lascia ascoltare con grande interesse nonostante gli oltre 3 minuti a pezzo, ma si sa che quando quello che si ascolta piace, il tempo passa in secondo piano.

Registrato dal grandissimo Ale Caneva presso il MobSound, copertina disegnata da Lucille Niniviaggi (link instagram QUI), molto bello il featuring in “love is for the brave” con Nausicaa Dell’Orto, capitano della nazione di football americano.



tracklist:

01. milioni di km

02. cuore punk

03. rido

04. relativo

05. love is for the brave (feat. Nausicaa Dell’Orto)

06. triste

07. l’antidoto