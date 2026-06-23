I Riccobellis pubblicano il nuovo album “Afterparty Heroes”

È finalmente disponibile su tutte le principali piattaforme digitali Afterparty Heroes, il quarto album dei Riccobellis. Il nuovo lavoro della band arriva dopo mesi di attesa e rappresenta un nuovo capitolo nel percorso del gruppo bresciano. Il release party si terrà giovedì 16 luglio nella cornice di Edonè in occasione del Punk Rock Raduno. Afterparty Heroes è disponibile su Spotify, Bandcamp, Apple Music, YouTube Music e Amazon Music. L’album è stato pubblicato da Monster Zero Records, registrato, mixato e masterizzato presso Indiebox Music Hall da Giovanni Bottoglia, mentre l’artwork è stato realizzato da Enrico Mondello.

Ascoltalo dove vuoi:

Spotify:

Bandcamp:

https://riccobellis.bandcamp.com/album/afterparty-heroes

Apple music:

https://music.apple.com/it/album/afterparty-heroes/6775925081

YouTube music:

https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_m3PwK0nY9mBq66RblZgx2WBUC751dUabU&si=g6Z1UNF9ATJx_J60

Amazon music:

https://music.amazon.it/albums/B0H3QTJQZD