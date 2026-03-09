Punkadeka festival 2026- MXPX
I Riot City Radio pubblicano il nuovo album Spitting Teeth

byDeka
9 Marzo 2026
No comments

La street-punk band inglese Riot City Radio, originaria di Plymouth, pubblicherà il secondo album Spitting Teeth il 27 marzo 2026 tramite Sunny Bastards Records.

Il primo singolo estratto, Underground, è uscito venerdì 13 febbraio, mentre il prossimo singolo, Spitting Teeth, sarà pubblicato venerdì 6 marzo. Per recensioni sono disponibili le opzioni di streaming e download, compreso il link allo streaming completo dell’album con la possibilità di scaricarlo in vari formati digitali.

Il cosiddetto “Devonshire Oi!” può sembrare una nicchia, ma il sud-ovest dell’Inghilterra ha prodotto alcune delle migliori band street-punk dell’ultimo decennio. Tra queste si inseriscono i Riot City Radio, i cui membri hanno militato in gruppi locali come Arch Rivals, Hostile Minds, Hard Wax e The Bus Station Loonies.

Formati nel 2019, i Riot City Radio si sono rapidamente fatti conoscere nel Regno Unito e in Europa — pandemia permettendo — anche grazie al buon riscontro del loro album di debutto Time Will Tell del 2022 e alla volontà di portare la loro musica sui palchi del continente insieme a band affini come Gimp Fist, Crown Court e Fatal Blow. Un percorso che ha attirato l’attenzione dell’etichetta punk rock tedesca Sunny Bastards, che ha deciso di pubblicare il loro nuovo lavoro.

