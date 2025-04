I Rubber Room Tornano con un nuovo EP e come sempre è TUTTO FUORI CONTROLLO

Dopo l’uscita del primo singolo “Scheletri”, cantato in trio con Cippa e Paletta dei molto noti Punkreas, i Rubber Room si sono apprestati a rilasciare, grazie questa volta al supporto di Ammonia Records, il loro nuovo EP dopo qualche anno dalla loro ultima fatica, che tanta fortuna ha dato loro, intitolata “Come Closer”. La novità sostanzialmente più preponderante appare essere che le tracce sono tutte in italiano; ma, ben nascoste, troviamo delle caratteristiche nuove per la band che vale la pena mettere in evidenza. “El camino” ha un incedere da carroarmato, non propriamente in stile Rubber, e trascina per il suo riff che sconfina quasi nel mondo di chi ama i chitarroni scandinavi. “Ragazzo dello spazio” è un tributo a un caro amico: il pezzo è scritto dal compianto Toshi, nominato nel titolo, e si presenta strapieno di trombe e archibugi distribuiti tra le note da Michele Fortunato, maestro di fiati in forze negli RFC. Non vi racconto tutto, del resto vi rompereste il cazzo a leggere troppo. Lasciatevi conquistare dalla varietà che questa volta i Rubber Room hanno voluto mettere in campo e, per chiudere, gustatevi la ciliegina offerta dai Bad Frog attraverso la voce del tanto amato Paolo. Ultima nota importante e non trascurabile è quella che il buon Formy ha lavorato sodo con il maestro dei canti Olly Riva per quanto riguarda la parte vocale, e va detto che si sente. Ovviamente, per ascoltare l’EP, basta andare nel vostro portale preferito e schiacciare “Play”