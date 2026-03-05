Punkadeka festival 2026- MXPX
I Social Distortion hanno pubblicato un mini-documentario dal titolo The Road to Born to Kill.

byDeka
5 Marzo 2026
One comment

I Social Distortion hanno pubblicato un nuovo mini-documentario dal titolo The Road to Born to Kill.

Il filmato, della durata di circa otto minuti, è disponibile sul canale YouTube ufficiale della band e racconta il percorso che ha portato il gruppo a completare il nuovo disco, mostrando momenti dietro le quinte del processo creativo e della lavorazione in studio. Il mini-documentario è stato diretto e girato da Josh Roossin.

Nel presentare il video, la band ha accompagnato l’uscita con un messaggio rivolto ai fan:

“La vita a volte ci mette davanti a eventi scioccanti, improvvisi, difficili e dolorosi. In quei momenti dobbiamo trovare la forza: per noi stessi e per le nostre famiglie. Bisogna essere pronti, farsi trovare presenti e continuare a lottare.
Road to Born to Kill racconta proprio questo: il percorso che ci ha portato a portare a termine il disco.”

Il mini-documentario offre quindi uno sguardo ravvicinato sul lavoro della band e sul cammino che ha condotto alla realizzazione del nuovo album.

 

1 comment
