I Social Distortion in Italia ad aprile!

La prossima primavera tornano in Europa Mike Ness ed i suoi Social Distortion, che passeranno in italia per una sola data, il 17 aprile al Fabrique di Milano.

Qui il comunicato di Hub Music Factory:

Giovedì 17 aprile 2025 • Fabrique, Milano