I Take Death annunciano il loro nuovo brano: SUNSHINE X

La death-garage-power-pop-punk-rock&roll band milanese Take Death presenta Sunshine X.

La canzone parla di cose che fanno stare bene quando si sta male. Ironia, colore, leggerezza, musica veloce e una sana dose di X, un ingrediente segreto perfetto per sconfiggere la malinconia. Il brano si ispira alle sonorità del garage, dei Violent Femmes, di Graham Coxon e dei Neutral Milk Hotel. “Sunshine X” è un inno di speranza che racconta di una giornata difficile, trasformata in un’esplosione di energia grazie a una ricetta segreta per la felicità. Con il suo mix esplosivo di chitarre garage, cori irresistibili, voce grintosa e un groove travolgente di basso e batteria, la canzone ti prende e non ti lascia più. Perfetta per la “Generazione X”, i “Millennials”, le “Feste”, i “Viaggi in auto” e le “Vacanze”, “Sunshine X” è l’antidoto musicale per ogni momento grigio.Il brano è stato registrato in presa diretta, interamente live presso gli studi di Giulio Speziali sul Lago di Como.

“Sunshine X”, è uscito a fine Febbraio e i Take Death suoneranno live per la prima volta il singolo Sunshine X al ARCI Bellezza di Milano il 28 marzo ore 21:00

Sunshine X è parte dell’album di esordio della band, dal titolo omonimo Take Death.

L’album ha l’energia grezza del garage rock con melodie e ritornelli che restano incollati. È rumoroso e disordinato, ma di cuore.