The Latest

I The Overjoyed annunciano il nuovo album

byDeka
23 Febbraio 2026
La band punk rock ateniese The Overjoyed ha pubblicato il proprio terzo album in studio il 20 febbraio 2026. Il nuovo lavoro raccoglie l’attitudine DIY e l’energia che hanno caratterizzato il percorso del gruppo negli ultimi anni.

Attivi sui palchi europei con un’intensa attività live, The Overjoyed hanno costruito una reputazione legata a concerti diretti e a un approccio indipendente alla produzione musicale.

Il disco segna anche un cambiamento nel processo creativo: per la prima volta la scrittura è stata interamente condivisa tra i membri della band. La produzione è stata curata dal gruppo stesso, con il supporto dell’ingegnere del suono e mixer ateniese Marios Adamopoulos.

Il nuovo album rappresenta un ulteriore capitolo nel percorso della formazione, mantenendo coerenza con le proprie radici punk e con un metodo di lavoro autonomo.

I This Volume Junk pubblicano "Biforcuta", primo singolo dell’album "Unbound"

byDeka
CAINO: s/t EP

byMatt Murphys
