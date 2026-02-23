I This Volume Junk pubblicano “Biforcuta”, primo singolo dell’album “Unbound”

È disponibile su tutte le principali piattaforme digitali “Biforcuta”, il nuovo singolo dei This Volume Junk, formazione noise/post-punk abruzzese. Il brano anticipa l’uscita di “Unbound”, primo LP della band, prevista per il 27 febbraio.

In tre minuti, “Biforcuta” sviluppa ritmi serrati e sonorità compatte, accompagnate da un testo diretto che affronta il tema dell’insofferenza di fronte ad arroganza e prevaricazione. Il brano si muove attorno all’idea di rompere schemi che alimentano diffidenza, odio e pregiudizio.

Il singolo è disponibile per l’ascolto online ed è aperto a recensioni, inserimenti in playlist e programmazione web. Di seguito lo smart link alla release digitale e i contatti della band.