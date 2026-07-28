Punkadeka festival 2026- MXPX
44K
44K
ISCRIVITI!
The Latest

I THT tornano con “Naked Man”

byAlessandro Pentassuglia
28 Luglio 2026
No comments

E’ uscito venerdì 24 Luglio, il nuovo singolo dei THT dal titolo “Naked Man”, nonchè primo assaggio del prossimo album “Try Harder Tomorrow”.

Attiva dal 2016, la band torna con nuova musica dopo qualche cambio alla batteria e dopo l’uscita dell’EP d’esordio “Inception” nel 2020. “Naked Man” segna l’inizio di una nuova fase per i THT, più matura, più aggressiva e più consapevole.

Il sound è cambiato rispetto al passato: le chitarre sono più pesanti, la voce è più graffiante e il pezzo arriva dritto al punto. Senza perdere la componente melodica, “Naked Man” mostra una crescita sia nella scrittura sia nell’interpretazione, definendo meglio l’identità attuale della band.

Il testo affronta un tema personale e racconta cosa resta dell’identità punk rock quando la vita cambia. Le magliette delle vecchie band, gli anfibi e le spillette convivono con il lavoro, la famiglia e la routine quotidiana. Il protagonista è cresciuto, ma non ha rinnegato le proprie radici né l’attitudine che continua a definire il suo modo di essere.

Il singolo anticipa l’uscita dell’album “Try Harder Tomorrow”, prevista per il 25 settembre 2026, e dà il via a questo nuovo capitolo della band.

“Naked Man” è disponibile  su tutte le principali piattaforme digitali.

 

 

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

HATEBREED: nuovo album in uscita a novembre. Ascolta il primo singolo estratto

byMatteo Paganelli
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
LEGGI TUTTO

Masnada Benefit Party

MASNADA BENEFIT PARTY , venerd’ 16 Settembre Il weekend dell’inizio della seconda stagione dei pirati gialloverdi inizia con…
I PROSSIMI CONCERTI
Lug 28
Dropkick Murphys ? Fiera della Musica, Azzano Decimo (PN)
Fiera della Musica, Azzano Decimo
Lug 30
DLB FESTIVAL 2026 – 10th ANNIVERSARY? 30/31 July/ 1 August 2026.
AGRITURISMO & AGRI CAMPEGGIO " PRATO POZZO " . / Loc. ANITA, 44011 - ARGENTA ( FERRARA ) ., 44011 Argenta, Italy
Lug 31
DEROZER ? 30° ANNIVERSARIO DI BAR ? PARCO TITTONI
Parco Tittoni Festival - Via Lampugnani 62, 20832 Desio, Italy
Ago 07
GANAS DE MAR FESTIVAL | BULL BRIGADE & FRIENDS LIVE IN ARENZANO
Villa Figoli
Ago 12
Road to Bay Fest – Dropkick Murphys, Therapy?, Hot Water Music + guests
Viale Pinzon 227, 47814 Igea Marina, Italy
Ago 12
Dropkick Murphys + Therapy? + Hot Water Music ? Beky Bay, Bellaria Igea-Marina (RN)
Beky Bay
Ago 12
Good Riddance + Adolescents ? Festa di Radio Onda D’urto, Brescia
Festa di Radio Onda d'Urto
Ago 14
Lagoon Punk Rock Fest 2026
Parco Ciani
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.