I THT tornano con “Naked Man”

E’ uscito venerdì 24 Luglio, il nuovo singolo dei THT dal titolo “Naked Man”, nonchè primo assaggio del prossimo album “Try Harder Tomorrow”.

Attiva dal 2016, la band torna con nuova musica dopo qualche cambio alla batteria e dopo l’uscita dell’EP d’esordio “Inception” nel 2020. “Naked Man” segna l’inizio di una nuova fase per i THT, più matura, più aggressiva e più consapevole.

Il sound è cambiato rispetto al passato: le chitarre sono più pesanti, la voce è più graffiante e il pezzo arriva dritto al punto. Senza perdere la componente melodica, “Naked Man” mostra una crescita sia nella scrittura sia nell’interpretazione, definendo meglio l’identità attuale della band.

Il testo affronta un tema personale e racconta cosa resta dell’identità punk rock quando la vita cambia. Le magliette delle vecchie band, gli anfibi e le spillette convivono con il lavoro, la famiglia e la routine quotidiana. Il protagonista è cresciuto, ma non ha rinnegato le proprie radici né l’attitudine che continua a definire il suo modo di essere.

Il singolo anticipa l’uscita dell’album “Try Harder Tomorrow”, prevista per il 25 settembre 2026, e dà il via a questo nuovo capitolo della band.

“Naked Man” è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.