The Latest

I TO THE GROUND: hardcore dalla provincia di Grosseto

byDeka
5 Settembre 2025
I TO THE GROUND sono una giovane band nata tra Grosseto e provincia, un gruppo di amici uniti dalla passione per l’hardcore. Il loro sound è nervoso, cupo e incazzato, una miscela potente che riflette la rabbia e l’urgenza della loro musica.

Il primo EP omonimo, prodotto da Margini Records e composto da sei tracce, è una vera scheggia impazzita che fonde le influenze dei singoli membri, spaziando dall’hardcore al metal fino al rap. I testi raccontano la realtà vissuta giorno per giorno, tra frustrazione, sogni e contraddizioni della vita quotidiana.

Nuovo album per i MILITAIRE GUN: video del primo singolo on-line

byMatteo Paganelli
