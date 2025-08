I Total Chaos passano anche dal Mattone Rosso di Vercelli!

Saprete già tutti che settimana prossima le leggende dell’hardcore punk Total Chaos passeranno dall’Italia, non tutti sanno però che porteranno la loro collera anche nella maledetta provincia piemontese, per la precisione il 5 agosto nel mitico Mattone Rosso di VercHell, dove i miei amicissimi di Novara City Punkers Crew si stanno dannando l’anima per la riuscita dell’evento, ho chiesto a Sara di spiegarmi un po’ la cosa e ne è uscito un bell’articolo, supportiamo le piccole realtà, solo così potranno diventare grandi!

NCPC nasce come collettivo 100% diy per ricostruire la scena novarese, per tre anni ci siamo mossi su tre province, insomma senza disdegnare nessun posto pur di portare la musica punk in giro e far rivivere la città… purtroppo sulla città di Novara pochi spazi ormai sono aperti a far suonare dal vivo e soprattutto musica punk inedita, e quindi finalmente da quasi anno abbiamo trovato la nostra seconda casa, su territorio Vercellese, il CSA Mattone Rosso.

Più che scegliere il Mattone é il Mattone che ha scelto noi, dandoci spazio e fiducia fino ad entrare stabilmente nella gestione dello spazio stesso. Vogliamo che sia un punto di riferimento per queste zone come lo era in passato, creando un posto sicuro per tutte le età e per tutti gli outsider. Continuando sempre a seguire la strada del diy e dell’autogestione.

Forse ancora non c’è una vera e propria scena nuova in zona, e i più old si muovono solo per vedere alcuni gruppi tra i più famosi, si fatica a trovare riscontro proprio sul territorio e molto spesso si vede più gente da fuori, a volte ci si toglie grandi soddisfazioni altre volte si mette in saccoccia e si porta a casa, in ogni caso non abbiamo nessuna intenzione di mollare e crediamo sempre in quello che facciamo, che sia per uno, nessuno, dieci o centomila… (cit)

il 5 agosto ospiteremo al Mattone Rosso direttamente dalla California i Total Chaos, per noi é un grande traguardo e molto più che un semplice concerto, é il coronamento di quasi 4 anni di sbattimenti, delusioni e soddisfazioni, teniamo molto a questa data. In apertura L’Abisso hc da Alessandria e i locali heroes Protezione Incivile.