The Latest

I Toy Dolls al DLB Festival 2026 per il decimo anniversario

byDeka
13 Novembre 2025
6th November 2013. The Toy Dolls band performing live at The Haunt, Brighton, East Sussex, England UK.

Il DLB Festival festeggia i suoi 10 anni annunciando The Toy Dolls!
La storica punk band inglese sarà tra i protagonisti della 10th Anniversary Edition, in programma il 30-31 luglio e 1° agosto 2026 all’Agriturismo Prato Pozzo di Anita di Argenta (Ferrara).

Tre giorni di punk, hardcore e divertimento totale con due palchi, area camping, birre artigianali, cibo, distro e merch area, after party e l’atmosfera libera e senza barriere che da sempre caratterizza il DLB.

 THE TOY DOLLS
Sabato 1° Agosto 2026
Anita di Argenta (FE) — Distruggi La Bassa Festival, Agriturismo Prato Pozzo – Via Rotta Martinella, 34/a
 Biglietti disponibili su MusicGlue

"Surprise Surprise": nuovo singolo per gli ALKALINE TRIO

byMatteo Paganelli
I Post Seasons pubblicano il loro primo singolo: punk, poesia e Braulio

byDeka
