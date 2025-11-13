I Toy Dolls al DLB Festival 2026 per il decimo anniversario

Il DLB Festival festeggia i suoi 10 anni annunciando The Toy Dolls!
La storica punk band inglese sarà tra i protagonisti della 10th Anniversary Edition, in programma il 30-31 luglio e 1° agosto 2026 all’Agriturismo Prato Pozzo di Anita di Argenta (Ferrara).
Tre giorni di punk, hardcore e divertimento totale con due palchi, area camping, birre artigianali, cibo, distro e merch area, after party e l’atmosfera libera e senza barriere che da sempre caratterizza il DLB.
THE TOY DOLLS
Sabato 1° Agosto 2026
Anita di Argenta (FE) — Distruggi La Bassa Festival, Agriturismo Prato Pozzo – Via Rotta Martinella, 34/a
Biglietti disponibili su MusicGlue