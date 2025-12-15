34K
37K
ISCRIVITI!
The Latest

I Trauma HC entrano in studio: in arrivo il secondo album “Gocce nel mare di caos”

byDeka
15 Dicembre 2025
No comments

I Trauma HC sono ufficialmente entrati in studio per registrare “Gocce nel mare di caos”, il loro secondo full-length. Il disco uscirà in formato fisico a marzo 2026, con la data precisa che verrà annunciata a metà gennaio. L’album conterrà otto tracce, tutte in italiano.

Gocce nel mare di caos nasce dall’urgenza di dare voce a ciò che la band porta dentro da anni: ricordi ingombranti, ferite che riaffiorano quando meno te lo aspetti e la difficoltà di esprimersi in una società in cui ogni parola rischia di essere fraintesa, giudicata o censurata. Ogni brano è una goccia che cade in un mare già in tempesta, un viaggio personale che diventa anche collettivo, perché quel malessere e quella rabbia appartengono a molte altre persone là fuori.

Nonostante la crescita e i cambiamenti, Trauma HC rimangono fedeli alle loro radici: un punk hardcore crudo, diretto e senza compromessi, figlio della sincerità delle band di fine anni ’90 e dei primi 2000.

Tour 2026 – prime date annunciate

  • Sab 24 gennaio – Mattone Rosso, Vercelli

  • Sab 7 febbraio – Parma (TBA)

  • Sab 21 febbraio – Perla Nera, Alessandria

  • Sab 14 marzo – Imola (TBA)

  • Ven 27 marzo – Valhalla, Basilea (CH)

  • Sab 28 marzo – Berna (TBA)

  • Sab 9 maggio – Associazione Black Inside, Lonate Ceppino (VA)

  • Dom 10 maggio – Mattone Rosso, Vercelli

  • Sab 6 giugno – Padova (TBA)

Altre date verranno annunciate presto.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

Lastbreath, nuovo video

byDeka
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Dic 17
Ignite, Stanis | Freakout Club
Freakout Club
Dic 18
IGNITE+THE SPIRITS @ Blah Blah
Blah Blah Torino
Dic 19
CONFINE + Load Rejection + Ukaze · Arci Dallò
Arci Dallò
Dic 19
CATTIVI MA LIVE PUNK CHRISTMAS EDITION – LaTigre (CO) + I Selvaggi (VI)
Rickys - cattivi ma buone
Dic 19
HOP N MUSIC BEERMAS! – CRUMMY STUFF + SLANG POOR KIDS LIVE @ ARCI AREA
Arci Area
Dic 19
Silly Sam + NoDrip LIVE @ Mamamu (free entry)
Mamamu
Dic 20
Evening Of Romantic Music / *** Free Entry ***
Viale Miramare, 51, 34136 Trieste TS, Italia
Dic 20
Christmars Night 2025
strada fienili, 46029 Suzzara, Italy
Mediapartnership: mediapartnership