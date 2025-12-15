I Trauma HC entrano in studio: in arrivo il secondo album “Gocce nel mare di caos”

I Trauma HC sono ufficialmente entrati in studio per registrare “Gocce nel mare di caos”, il loro secondo full-length. Il disco uscirà in formato fisico a marzo 2026, con la data precisa che verrà annunciata a metà gennaio. L’album conterrà otto tracce, tutte in italiano.

Gocce nel mare di caos nasce dall’urgenza di dare voce a ciò che la band porta dentro da anni: ricordi ingombranti, ferite che riaffiorano quando meno te lo aspetti e la difficoltà di esprimersi in una società in cui ogni parola rischia di essere fraintesa, giudicata o censurata. Ogni brano è una goccia che cade in un mare già in tempesta, un viaggio personale che diventa anche collettivo, perché quel malessere e quella rabbia appartengono a molte altre persone là fuori.

Nonostante la crescita e i cambiamenti, Trauma HC rimangono fedeli alle loro radici: un punk hardcore crudo, diretto e senza compromessi, figlio della sincerità delle band di fine anni ’90 e dei primi 2000.

Tour 2026 – prime date annunciate

Sab 24 gennaio – Mattone Rosso, Vercelli

Sab 7 febbraio – Parma (TBA)

Sab 21 febbraio – Perla Nera, Alessandria

Sab 14 marzo – Imola (TBA)

Ven 27 marzo – Valhalla, Basilea (CH)

Sab 28 marzo – Berna (TBA)

Sab 9 maggio – Associazione Black Inside, Lonate Ceppino (VA)

Dom 10 maggio – Mattone Rosso, Vercelli

Sab 6 giugno – Padova (TBA)

Altre date verranno annunciate presto.