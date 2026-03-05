I Tropical Tennis pubblicano il singolo “Sorellastra” e annunciano il nuovo album

I Tropical Tennis pubblicano il nuovo singolo Sorellastra, brano che anticipa l’uscita del prossimo album prevista per l’estate 2026.

La band nasce a Trani (Puglia) nella primavera del 2020 ed è formata da Vito, Corvo, Marco, Peter e Palep. La loro proposta mescola brani veloci, riff melodici e un songwriting ironico e diretto, richiamando il punk rock californiano degli anni ’90.

Guidati da un’attitudine DIY, i Tropical Tennis guardano alle radici del genere ma con un approccio contemporaneo, costruito su influenze che vanno da Blink-182 e NOFX fino a nomi della scena italiana come Pornoriviste, Skiantos e Derozer.

Negli ultimi anni il gruppo ha condiviso il palco con numerose band della scena punk italiana ed europea, anche grazie alle precedenti pubblicazioni Bad Choice (2021) e Tropical Tennis (2023).

Il nuovo singolo Sorellastra è ora disponibile su tutte le principali piattaforme digitali e rappresenta il primo passo verso il nuovo disco di inediti in uscita nell’estate 2026.