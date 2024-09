I video del festival!

Ecco di seguito una raccolta di video del Punkadeka Festival 25th anniversary del 1 Settembre al Magnolia di Milano.

I video sono stati registrati dal nostro storico Fulvio “Devil” Pinto e sul suo canale Youtube troverete versioni integrali.

UK SUBS

Tomorrow Girls / Warhead / Riot

The Chisel

Those Days / Cry Your Eyes out / Bloodsucker

Bull Brigade Backstage P.O.V.

Cuori Stanchi / Quaranta

Bull Brigade

Ansia (feat. Gigio Sud Disorder) / Sulla Collina

The Manges

My Rifle / All is well

Sud Disorder

Senza Amor non vale nulla (feat. Eugy Bull Brigade) / Poison City Iron Front

Bad Frog

Mi son strappato i peli del naso (soltanto per te) / Milano spacca

The Rubber Room

Come on / Boys and Girls