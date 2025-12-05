34K
The Latest

I WEL pubblicano Tragedy

byDeka
5 Dicembre 2025
No comments

Dopo un anno intenso tra concerti in tutta Italia e l’uscita di quattro singoli indipendenti, i WEL chiudono il 2025 con un nuovo brano: “Tragedy”, disponibile da oggi venerdì 5 dicembre.

Il singolo riprende il linguaggio pop punk che caratterizza la band, introducendo però toni più cupi e atmosfere vicine a formazioni come A Day to Remember. La struttura rimane fedele al loro stile, alternando parti più oscure a riff diretti e immediati.

“Racconta un evento tragico che ti ha cambiato per sempre la vita”, spiega il cantante Enzo Cappucci. Il brano è autoprodotto, in continuità con il percorso indipendente del gruppo.

“Tragedy” sarà presentata dal vivo il 20 dicembre al Rock Planet, durante un concerto che vedrà sul palco anche Discomostro, Allerta! e Packers.

