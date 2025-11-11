Identits’ Sabauda torna a Torino: il 19 dicembre la quarta edizione al El Barrio

Torna anche quest’anno Identità Sabauda, il tradizionale appuntamento natalizio firmato Motorcity Produzioni, in programma venerdì 19 dicembre 2025 al El Barrio di Torino. Giunto alla quarta edizione, il festival si conferma uno dei momenti più attesi della scena punk e alternativa piemontese.

Un’edizione dal sapore particolare, segnata dalla fine dei NOFX, band che ha influenzato e ispirato intere generazioni di musicisti e ascoltatori, compresi molti dei protagonisti di questa serata.

Sul palco si alterneranno Quarantena, Scheletri, Subliminal, La Parte Peggiore, L’Abisso, DAG, LEM, Back From The Grave, 17 Incubi, Malibu Stacey, Flatmates 205, Gli Statuto, Pretesto e **Fant