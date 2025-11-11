34K
The Latest

Identits’ Sabauda torna a Torino: il 19 dicembre la quarta edizione al El Barrio

byDeka
11 Novembre 2025
No comments

Torna anche quest’anno Identità Sabauda, il tradizionale appuntamento natalizio firmato Motorcity Produzioni, in programma venerdì 19 dicembre 2025 al El Barrio di Torino. Giunto alla quarta edizione, il festival si conferma uno dei momenti più attesi della scena punk e alternativa piemontese.

Un’edizione dal sapore particolare, segnata dalla fine dei NOFX, band che ha influenzato e ispirato intere generazioni di musicisti e ascoltatori, compresi molti dei protagonisti di questa serata.

Sul palco si alterneranno Quarantena, Scheletri, Subliminal, La Parte Peggiore, L’Abisso, DAG, LEM, Back From The Grave, 17 Incubi, Malibu Stacey, Flatmates 205, Gli Statuto, Pretesto e **Fant

Previous Article

LACARMEN: debutta il nuovo trio alternative punk rock

byDeka
Next Article

HENRY ROLLINS (BLACK FLAG) e IAN MACKAYE (MINOR THREAT/FUGAZI): registrazioni all'Inner Ear Studio

byMatteo Paganelli
