Punkadeka T-shirt
The Italian Punk Web Magazine since 1999
35K
46K
ISCRIVITI!
The Latest

IGNITE, CANCER BATS E MEAN SEASON L’8 NOVEMBRE AL CSO PEDRO DI PADOVA

byDeka
21 Ottobre 2026
No comments

Gli Ignite arrivano a Padova domenica 8 novembre per una giornata all’insegna dell’hardcore punk. La band californiana sarà sul palco del CSO Pedro insieme ai Cancer Bats, dal Canada, e ai Mean Season, anche loro provenienti dalla California, per una data che riunisce per la prima volta in Italia le tre formazioni.

Ad aprire la giornata ci saranno due band locali, NN e Promise, pronte a completare una line-up che promette una lunga giornata di musica dal vivo. Gli organizzatori anticipano inoltre che le sorprese sul palco non sono finite e invitano a rimanere sintonizzati per i prossimi aggiornamenti.

L’evento sarà anche un benefit a sostegno del Centro Sociale Juna di Vicenza.

Informazioni

  • Data: domenica 8 novembre 2026
  • Luogo: CSO Pedro, Padova
  • Apertura porte: ore 15:00, con cucina e bar operativi
  • Inizio concerti: ore 17:00
  • Ingresso: 20 euro
  • Biglietti: disponibili direttamente in cassa, senza prevendita
  • Tessere: non necessarie

L’evento è organizzato da CSO Pedro e I Soliti Ignoti, in collaborazione con True Believers DIY Booking e Mad Tour Booking.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

CIRCLE JERKS: 45 giri a tema BLACK FLAG

byMatteo Paganelli
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Ott 23
The Selecter | A Celebration of “Too Much Pressure” | Live in Trezzo sull’Adda (MI)
LIVE MUSIC CLUB
Ott 24
Simple Plan in concerto a Milano
Alcatraz - Milano
Ott 24
The Selecter | A Celebration of “Too Much Pressure” | Live in Bologna
Estragon Club
Ott 25
The Selecter | A Celebration of “Too Much Pressure” | Live in Roma
ORION
Ott 31
ANTIFAFEST BENEFIT 2026
Arci CDC Parma
Ott 31
[31.10] Materia Oscura Fest / day2 / Bleakness (FR) + Tunz! (CH) + Liver
Associazione Black Inside
Nov 01
The Fleshtones | Milano, Arci Bellezza _ 50th Anniversary Special!
Arci Bellezza
Nov 05
Codefendants ? Hacienda – Invincible Fest, Roma
hacienda_rome
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.