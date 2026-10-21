IGNITE, CANCER BATS E MEAN SEASON L’8 NOVEMBRE AL CSO PEDRO DI PADOVA

Gli Ignite arrivano a Padova domenica 8 novembre per una giornata all’insegna dell’hardcore punk. La band californiana sarà sul palco del CSO Pedro insieme ai Cancer Bats, dal Canada, e ai Mean Season, anche loro provenienti dalla California, per una data che riunisce per la prima volta in Italia le tre formazioni.
Ad aprire la giornata ci saranno due band locali, NN e Promise, pronte a completare una line-up che promette una lunga giornata di musica dal vivo. Gli organizzatori anticipano inoltre che le sorprese sul palco non sono finite e invitano a rimanere sintonizzati per i prossimi aggiornamenti.
L’evento sarà anche un benefit a sostegno del Centro Sociale Juna di Vicenza.
Informazioni
- Data: domenica 8 novembre 2026
- Luogo: CSO Pedro, Padova
- Apertura porte: ore 15:00, con cucina e bar operativi
- Inizio concerti: ore 17:00
- Ingresso: 20 euro
- Biglietti: disponibili direttamente in cassa, senza prevendita
- Tessere: non necessarie
L’evento è organizzato da CSO Pedro e I Soliti Ignoti, in collaborazione con True Believers DIY Booking e Mad Tour Booking.