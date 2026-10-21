IGNITE, CANCER BATS E MEAN SEASON L’8 NOVEMBRE AL CSO PEDRO DI PADOVA

Gli Ignite arrivano a Padova domenica 8 novembre per una giornata all’insegna dell’hardcore punk. La band californiana sarà sul palco del CSO Pedro insieme ai Cancer Bats, dal Canada, e ai Mean Season, anche loro provenienti dalla California, per una data che riunisce per la prima volta in Italia le tre formazioni.

Ad aprire la giornata ci saranno due band locali, NN e Promise, pronte a completare una line-up che promette una lunga giornata di musica dal vivo. Gli organizzatori anticipano inoltre che le sorprese sul palco non sono finite e invitano a rimanere sintonizzati per i prossimi aggiornamenti.

L’evento sarà anche un benefit a sostegno del Centro Sociale Juna di Vicenza.

Informazioni

Data: domenica 8 novembre 2026

domenica 8 novembre 2026 Luogo: CSO Pedro, Padova

CSO Pedro, Padova Apertura porte: ore 15:00, con cucina e bar operativi

ore 15:00, con cucina e bar operativi Inizio concerti: ore 17:00

ore 17:00 Ingresso: 20 euro

20 euro Biglietti: disponibili direttamente in cassa, senza prevendita

disponibili direttamente in cassa, senza prevendita Tessere: non necessarie

L’evento è organizzato da CSO Pedro e I Soliti Ignoti, in collaborazione con True Believers DIY Booking e Mad Tour Booking.