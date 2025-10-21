Il 9 e 10 gennaio torna QUESTA E’ ROMA Fest 2026

Il CSA Intifada di via Casal Bruciato si prepara a ospitare una nuova, infuocata edizione di QUESTA È ROMA Fest, in programma il 9 e 10 gennaio 2026.
Due giorni di pura energia con ben 32 band già annunciate, a rappresentare il meglio della scena punk, hardcore e alternative italiana.
Tra i nomi in lineup spiccano Arturo, Giuda, Gli Ultimi, Contrasto, Discomostro, Shandon, Sonfine, Secoli Morti, Retarded, Stiglitz, No More lies, Confine, Gavroche e molti altri.
Un weekend imperdibile di musica, rabbia nel cuore della Roma ribelle.