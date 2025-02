L’edizione del decennale del festival si svolgerà l’8/9/10 agosto 2025 a Bellaria Igea Marina.

Oltre a Refused e Turbonegro , principali protagonisti dell’edizione 2025, si aggiungono diverse band al bill del festival punk rock punto di riferimento in Italia!

Biglietti e abbonamenti in vendita su Ticketmaster.

Il Bay Fest 2025 prende definitivamente forma!

Dopo aver svelato la line-up dell’anteprima di giugno e i primi due nomi previsti, Refused (unica e ultima data italiana e tour d’addio) e Turbonegro, oggi il bill del festival prende definitivamente forma con le altre band che si esibiranno nell’edizione del decennale del festival che si svolgerà nel weekend dell’8,9 e 10 agosto 2025 come di consueto nella splendida cornice

della località balneare di Bellaria Igea Marina.

Sul palco annunciati anche Madball, Codefendants, Grade 2, Doc Rotten, The Last Gang, Bull Brigade e GOB che vanno ad aggiungersi al cartellone di Bay Fest 2025.

Sin dal 2015, il festival si è affermato come il principale punto di riferimento di genere in Italia, è stato capace di attrarre migliaia di appassionati sia da tutta Europa che da tutto il mondo.

Bay Fest, nato dalla collaborazione tra Hub Music Factory e LP Rock Events, ha mosso l’interesse della stampa specializzata e mainstream affermandosi come una della più importanti rassegne musicali d’Europa in una location d’eccezione.

Proprio grazie al connubio tra la proposta musicale alternativa e la location esclusiva, Bay Fest è stato in grado di arricchire la zona di Bellaria Igea Marina con cultura alternativa, buona musica, turismo e tanto divertimento.

LA LINE-UP

I Refused sono una delle più influenti band della storia della musica alternativa europea.

Nati come band hardcore ed evolutisi fino ad inglobare tratti che spaziano dall’ambient all’elettronica, i Refused hanno scardinato le porte che limitavano l’evoluzione del punk, dando il via a una sperimentazione artistica senza precedenti.

Il loro iconico album ‘The Shape Of Punk To Come’ è uno dei più importanti album della storia della musica alternativa e ha recentemente visto luce una ristampa-tributo dal titolo ‘The Shape Of Punk To Come Obliterated’ in cui 12 band danno nuova vita alle tracce con cover e remix. Tra gli artisti coinvolti spiccano Quicksand, Touché Amoré, IDLES, Igorrr, Gel e Brutus.

Dopo lo scioglimento e la reunion del 2012, queste date estive – compresa quella al Bay Fest saranno le ultime della storia della band.

Turbonegro sono uno dei gruppi alternativi più importanti degli ultimi 20 anni, considerati da molti come i portabandiera del death punk in Europa. Formatisi alla fine degli anni ’80 come una band hardcore, negli anni si spostano verso un genere che accarezza l’hard rock miscelandolo all’immediatezza e alla potenza che caratterizzano il punk rock.

Un rock ‘n’ roll sempre più serrato, veloce e rumoroso li ha portati – soprattutto a cavallo degli anni 2000 – ad essere considerati tra i principali gruppi rock della Scandinavia.

La loro intensità e il loro acuto senso dell’umorismo nei testi e sul palco hanno contribuito a creare la leggenda dei Turbonegro.

Tra i nomi in cartellone anche GOB; nel corso della loro carriera, che risale al 1993 e comprende un catalogo di sette LP, i membri dei Gob (il cantante/chitarrista Tom Thacker, già membro dei leggendari Sum 41, il cantante/chitarrista Theo Goutzinakis, il batterista Gabe Mantle e il bassista Steven Fairweather) si sono affermati come pionieri del pop punk canadese. Hanno accumulato nomination ai JUNO Awards e decine di tour in tutto il mondo.

Ci saranno poi i MADBALL, da considerare come pilastri del cosiddetto “hardcore newyorkese”, riconosciuti per la loro energia esplosiva e per i testi incisivi, che affrontano temi sociali, resistenza e “unità”. L’album “Set It Off”, pubblicato nel 1994, è una pietra miliare di questo movimento con canzoni come “New York City”, “Down by Law” e “Set It Off”, l’album ha contribuito a consolidare la reputazione del gruppo come uno tra i più autentici e aggressivi dell’hardcore mondiale. NYHC at it’s best!

Spazio anche ad un po’ di California con The Last Gang, punk rock band del circuito Fat Wreck Chords, al Bay Fest presenterà brani estratti dal loro ultimo disco “Obscene Daydreams”.

Anche per loro un gradito ritorno in Riviera e al festival dopo l’esibizione del 2022.

Sarà interessante vedere on stage anche l’ultima “creatura” di Fat Mike (NOFX): Codefendants, è una boccata d’aria fresca e un crossover di stili influenzati dall’atmosfera della Bay Area, una miscela tra i generi, un incrocio tra hip hop, new-wave, flamenco e Beatles che li ha portati ad incidere il loro primo disco “This is Crime Wave” nel 2023 e che presenteranno al Bay Fest.

Spazio anche ai Grade 2, inglesi e portatori sani della mentalità punk rock, il loro sound è un omaggio al punk degli esordi e alla scena Oi!. I loro ultimi due dischi sono stati un successo: nel 2019 “Graveyard Island”, registrato e prodotto da Tim Armstrong dei Rancid e mixato da Kevin Bivona dei The Interrupters, li ha portati a diversi tour internazionali, l’ultimo e omonimo nel 2023 li ha portati a suonare con i Guns N’ Roses ad Hyde Park.

I Doc Rotten si sono formati a Trenton, nel New Jersey nel 2017, da allora tre EP, un disco omonimo, registrato da Pete Steinkopf (The Bouncing Souls), uscito lo scorso anno e decine di concerti tra Giappone, Europa e Nord America. Doc Rotten potrebbero essere la sorprendente novità del Bay Fest 2025.

I Bull Brigade nascono nel 2006 a Torino e raggiungono l’interesse degli appassionati già con i primi due dischi “Strade smarrite” e “Vita Libertà” a cui fa seguito il terzo album “Il fuoco non si è spento”.

Nel 2023 la canzone “Sommersi” viene inserita nella colonna sonora della serie animata “Questo mondo non mi renderà cattivo” del fumettista Zerocalcare, in cui la band è stata ritratta sul palco. In questi anni sono diventati probabilmente il massimo punto di riferimento per l’hardcore di casa nostra.

Di seguito i dettagli del festival.

ROAD TO BAY FEST 2025 con

LAGWAGON + MAD CADDIES + TEENAGE BOTTLEROCKET and more t.b.a.

Domenica 29 giugno 2025 – Beky Bay, Bellaria Igea Marina (Rimini)

Biglietti disponibili su Ticketmaster, €35 + d.d.p.

BAY FEST 2025

DAY 1 con

MADBALL + CODEFENDANTS + GRADE 2 + DOC ROTTEN and more t.b.a.

Venerdì 8 agosto 2025 – Bellaria Igea Marina (RN)

Biglietti disponibili su Ticketmaster, €40 + d.d.p.

DAY 2

REFUSED + TURBONEGRO + BULL BRIGADE + THE LAST GANG and more t.b.a.

Sabato 9 agosto 2025 – Bellaria Igea Marina (RN)

Biglietti disponibili su Ticketmaster, €50 + d.d.p.

POOL PARTY

GOB + more t.b.a. + afterparty

Domenica 10 agosto 2025 – Mapo Club, Bellaria Igea Marina (RN)

Biglietti disponibili su Ticketmaster, €30 + d.d.p.

Salad Days Magazine e Punkadeka sono Media Partner ufficiali del festival.

Per maggiori informazioni www.bayfest.it.