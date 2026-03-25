IL COMPLESSO: noi e voi

Nuovo EP Il Complesso, nuovo per modo di dire dato che il disco è uscito un bel po’ di tempo fa e per qualche strana ragione non me ne sono accaparrato una copia, ma anche se è passato del tempo vale la pena analizzare e soprattutto ascoltare per comprendere al meglio il processo evolutivo della band piemontese, che dopo “DIY or Die” pubblica questo “Noi e Voi” contente 4 tracce che fanno parte dell’essenza di una band fresca, sanguigna, potente, genuina e desiderosa di far conoscere le proprie esperienze al suo pubblico.

Innamorati dei suoni di una volta ma con lo sguardo ben fisso al presente, Il Complesso spara in 4 pezzi tutta la sua veemenza, con suoni precisi e testi coinvolgenti, di amicizia sincera, quella che si costruisce coi rapporti veri, di attualità, di ingiustizia che va bagnata col sangue ed il sudore di chi la libertà la vuole sul serio, non solo per fare uno slogan da gridare sotto al palco.

Noi e voi altro non è che eccezionale EP di puro street punk, veloce, grintoso e straripante di attitudine.

Bello e semplice anche il lavoro grafico, semplice ma che racchiude ciò che la band chiede (secondo il mio modesto parere) ad un concerto, vedere il retro per capire, vinile si un bell’azzurro carico, vivo come ciò che esce dalle casse.

Tracklist:

01A. Fight for Justice

02A. All you can hate

01B. Noi e voi

02B. Punk Is a loosing game