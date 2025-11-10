34K
Il giochi del game boy incontrano il Punk

byDeka
10 Novembre 2025
Punktendo è un progetto online che fonde due mondi di culto — il gaming Nintendo classico e la cultura punk. Titoli iconici come Super Mario Bros., The Legend of Zelda e River City Ransom vengono reinterpretati con estetica, sonorità e attitudine punk.

Ogni gioco rende omaggio a band leggendarie come Descendents, NOFX, Rancid, Ramones e Green Day, trasformando la nostalgia a 8-bit in un tributo giocoso allo spirito DIY del punk.

Il risultato è insieme rétro e ribelle: universi pixelati che rivivono tra distorsioni, ironia e spirito di controcultura.

https://www.punktendo.com/

