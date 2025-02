IL LOW-L FEST SPINGE SULL’ACCELERATORE

Dopo l’annuncio degli australiani Trophy Eyes, in esclusiva italiana come primo headliner della sesta edizione del festival, i ragazzi del LOW-L FEST non si sono fermati.

Anzi, hanno schiacciato l’acceleratore, regalandoci una raffica di sorprese una dopo l’altra.

Prima fra tutte, l’annuncio del LOW-L FEST Warmup, che si terrà il 13 giugno allo Spazio 2 di Piacenza. Una serata tranquilla con ospiti internazionali come Sunami e Headbussa, accompagnati da SlugGore Terrorist, Blvd of Death e Fourthsun—il modo perfetto per scaldare i motori nella settimana che porterà al LOW-L FEST 2025.

Ma non è finita qui! È arrivato il momento di una super tripletta di nomi per il festival: due attesissime esclusive italiane come MIL-SPEC (CAN) e BIB (USA), oltre all’immancabile ritorno dei Discomostro con il loro nuovo album “Oh No!”.

E come ciliegina sulla torta, i ragazzi del LOW-L ci hanno fatto un altro regalo: il ritorno in Italia di una delle band punk rock più amate degli ultimi anni, gli Authority Zero!

Saranno qui per un’unica data, il 24 luglio allo Spazio 2 di Piacenza, accompagnati da guest speciali che non vediamo l’ora di svelarvi.

Stay tuned, perché il meglio deve ancora arrivare!

THREE DAY PASS LOW-L FEST 2025: https://link.dice.fm/aa38e9a8d78a

Biglietti LOW-L FEST WARMUP: https://link.dice.fm/d04c7c281f69

Biglietti Authority Zero + guests: https://link.dice.fm/b5867eb209b6

Pagina Instagram: https://www.instagram.com/lowl_fest/