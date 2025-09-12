34K
31K
ISCRIVITI!
The Latest

Il nuovo singolo dei Gogol Bordello

byGabriele Squillace
12 Settembre 2025
No comments

E’ uscito “We mean it, man!” il nuovo singolo dei Gogol Bordello, che presto torneranno live anche in Italia.
I Gogol Bordello in concerto, per chi ha avuto la fortuna di vederli on stage, sono un’esperienza unica che sbalordisce anche i più disinteressati. La loro proposta musicale è una patchanka di suoni che partono dalle melodie zigane e gitane dell’est Europa, e si miscela al punk e al rock. Il tutto è arricchito con una strumentazione complessa e fragorosa e la presenza scenica di Eugene Hutz a cui non si può rimanere indifferenti. In quasi 20 anni di attività hanno fatto centinaia di concerti e decine di tour in qualsiasi angolo del pianeta, collaborando anche con artisti come Goran Bregovic e Madonna; merito soprattutto della genialità di Eugene Hutz, vero leader e mattatore on stage. Questi elementi essenziali fanno dei Gogol Bordello una perfetta “macchina musicale da concerti”.
Non perdeteveli quindi nelle tre date di Ottobre (con Split Dogs confermati in apertura):

2 OTTOBRE | HALL, PADOVA

3 OTTOBRE | LIVE CLUB, TREZZO SULL’ADDA (MI)

4 OTTOBRE | ESTRAGON, BOLOGNA

 

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

TLA, esce oggi il nuovo singolo Ogni Volta

byDeka
A proposito di estragon...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
LEGGI TUTTO

HARDCORE SUPERBOWL

Pescara Hardcore, Refuse-Resist e THC DIY presentano un grande evento di fine anno, sabato 28 dicembre si anticipano…
LEGGI TUTTO

T.F.V. NON MOLLEREMO MAI

In “Non Molleremo Mai”, nuovo inedito dei T.F.V. estratto dall’ EP “C’era una Volta un Sogno“, si parla di una società…
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.