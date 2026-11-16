Il pop dell’hardcore: intervista ai FELDSPAR

Ciao ragazzi, bentornati su Punkadeka. L’ultima volta che abbiamo scambiato 4 chiacchiere fu nel 2024 in occasione dell’uscita di “Old City, New Ruins”: cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa, in questi due anni nel mondo Feldspar?

Ciao Matteo, grazie di riaverci qui. Nel 2024 vi avevamo detto che il secondo disco era già in lavorazione, e almeno su questo siamo stati di parola.

In mezzo sono successe parecchie cose. Abbiamo portato in giro “Old City New Ruins” per più di un anno, in Italia e in Europa, e suonare quei pezzi davanti alla gente ci ha insegnato tanto. Nel frattempo le canzoni hanno cominciato a parlare più di noi e delle persone che abbiamo intorno. Poi sono arrivate Marianne e Viviana. Del resto siamo sempre stati più un collettivo che una band con una formazione fissa: c’è chi entra e chi si prende una pausa, e il disco lo fa chi è in sala e ha qualcosa da dire.

All’inizio di quest’anno siamo andati a registrare in New Jersey con Jon Markson, e “Soft Side” esce sulla nostra etichetta, Stage Dive, distribuito da Goodfellas. Le persone sono più o meno quelle, ma stavolta ci siamo permessi di scrivere anche le canzoni che prima tenevamo nel cassetto.

Il vostro nuovo album, “Soft Side”, sembra continuare con la consolidata strada dell’unione tra melodie pop-punk e grinta hardcore.

Sì, la strada è quella, solo che stavolta siamo andati un po’ più in là. “Old City New Ruins” era scritto per essere urlato. In “Soft Side” le melodie che ci portavamo dietro da sempre hanno trovato spazio: i ritornelli ci piacciono, e questa volta non ce ne siamo vergognati.

Quello che volevamo evitare era dividere le canzoni in due, con la strofa melodica da una parte e il breakdown dall’altra. Abbiamo provato a tenere l’hardcore nei tempi, nell’attacco e nel modo di suonare le chitarre, e a far stare la melodia sopra, invece che al suo posto. In studio Jon ci ha aiutato tanto, e ci ripeteva più o meno sempre la stessa cosa: tenete i ritornelli e suonate più forte.

Quanto è importante per i Feldspar non focalizzarsi su un genere prestabilito ed esplorare sonorità diverse dal solito?

Più che una scelta è una conseguenza: siamo tante persone, e ognuno ha in testa dischi molto diversi. Andrew viene dai Growing Concern, un pezzo di storia dell’hardcore italiano. Stefano scrive e produce da tanti anni, e non solo punk: tra le altre cose ha prodotto “Non Dormire” di Noyz Narcos. Già nel 2024, quando ci avete chiesto i riferimenti, avevamo risposto Nirvana e Slayer. Il primo disco usava forse un terzo di quello che ascoltiamo, questo prova a usarlo tutto.

L’hardcore resta la base, anche quando sopra c’è un ritornello pop. Un piano su dove andare non ce l’abbiamo: finora ogni disco è stato quello che chiedevano le canzoni. Il primo chiedeva di essere urlato, questo di essere cantato. Il prossimo chissà, lo scopriremo quando ci arriveremo.

Quanto è complicato essere una band underground in un panorama musicale dove l’andazzo è quello di privilegiare l'”usato sicuro” piuttosto che puntare su progetti più nuovi ed originali?

Complicato sì, ma non vogliamo raccontarlo come un sacrificio. In “Family Man” c’è un verso, “We don’t need another martyr”, e un po’ vale anche per noi.

Nessuno ci ha chiesto di fare questo disco, e nessuno ci ha obbligato a farlo così: andare a registrare in America, aprire un’etichetta nostra, stampare il vinile e portarlo in giro. Sono scelte che costano tempo e soldi, e le paghiamo volentieri, perché così possiamo decidere noi.

L’usato sicuro, poi, c’è un po’ dappertutto, anche nell’underground, e lo capiamo: ritrovare quello che ami fa piacere a tutti. Noi in quel mondo ci siamo cresciuti, solo che stavolta avevamo voglia di provare qualcos’altro. Due anni fa vi dicevamo che l’hardcore si stava scrollando di dosso certi dogmatismi, e per fortuna ci sembra ancora così.

Pur essendo in parte italiani, sembra che la scena punk nostrana non vi dia la visibilità che meritate: cosa potete dirci a riguardo? Feldspar

Siamo una band di Roma, a due isolati dal Vaticano. Una delle nostre voci è cresciuta a Londra, e il disco ha un’ossatura americana perché l’abbiamo registrato in New Jersey, con Chris Villeneuve dei Drug Church alla batteria. Ma le canzoni le abbiamo scritte a Roma, da gente con problemi romani.

Sulla visibilità non abbiamo niente di cui lamentarci. La scena romana ci ha dato quasi tutto quello che sappiamo, e a settembre, tra Modena e Milano con i Drug Church, l’abbiamo sentita vicina. È vero che fuori dall’Italia qualche porta si è aperta un po’ prima: The Line of Best Fit ha scritto di “Family Man”, e Mickey Bradley degli Undertones lo passa alla BBC in Irlanda del Nord. Ma dipende soprattutto da noi: cantiamo in inglese, e il disco l’abbiamo spinto parecchio all’estero. E se Punkadeka ci ha seguito singolo dopo singolo, vuol dire che anche qui qualcuno ci ascolta, e ne siamo contenti.

Qual è la vostra posizione sulla questione palestinese? Purtroppo gran parte della scena punk hardcore internazionale non si è adeguatamente schierata dalla parte del popolo palestinese: credete nella potenza sociale del punk rock?

Stiamo dalla parte del popolo palestinese, e su questo non ci servono giri di parole.

Nella potenza sociale del punk ci crediamo, in una versione forse meno epica di come la si racconta. Non pensiamo che una canzone sposti la politica estera di nessuno. Però punk e hardcore sono tra i pochi posti rimasti in cui la gente si organizza da sola: i collettivi che a Roma tengono aperti gli spazi, i benefit, le distro, chi presta il furgone o il divano. È roba piccola e concreta, e funziona proprio perché nessuno ci guadagna niente.

In ogni caso, a tutti i nostri concerti abbiamo portato la bandiera della Palestina, e su tutti i palchi dove abbiamo suonato c’era già. Ci sembra che la scena underground, in generale, sappia già da che parte stare.

Tornando all’aspetto più prettamente musicale: quali sono gli album, non necessariamente punk, che vi hanno colpiti positivamente in questi ultimi 2 anni?

Ne diciamo qualcuno, sapendo che in una band così grande ognuno ne direbbe altri. “PRUDE” dei Drug Church, anche perché a settembre ci abbiamo diviso il palco a Milano e Chris, il loro batterista, suona su tutto “Soft Side”. “Never Enough” dei Turnstile: nel 2024 vi avevamo detto che stavano facendo dei classici contemporanei, e lo pensiamo ancora. “God Save the Gun” dei Militarie Gun, per come riescono a rendere aggressivo un ritornello. E “Welcome to My Blue Sky” dei Momma, che punk non è, ma ci è piaciuto tantissimo.

Poi due nomi italiani che col punk non c’entrano: i Verdena, e i C’mon Tigre, che sono un collettivo più che una band, e in questo ci sentiamo vicini.

I vostri testi variano molto a livello di argomenti trattati: dove prendete spunto per la composizione dei vostri pezzi?

Quasi sempre da persone che conosciamo. Il primo disco guardava fuori, a Roma e a chi la governa, questo guarda dentro casa.

“Good Kids” è per i ragazzi che abbiamo incontrato nella vita, noi compresi, che partendo dalle migliori intenzioni hanno fatto le scelte sbagliate, e alcuni non sono più tornati. “Family Man” parla del momento in cui vedi qualcuno che bruciava per qualcosa arrendersi un po’ alla volta, e lo prende per le spalle: “Wake up, it’s not too late”. “Aberdeen” è sui paesi piccoli, quelli dove non c’è niente da fare e tutti sanno cosa hai fatto sabato scorso, e che proprio per questo tirano fuori un sacco di gente creativa.

Il filo comune l’abbiamo visto solo alla fine: le maschere. La title track lo dice chiaro, qualcuno te la rompe e te la toglie, “You pulled my mask off, I’m here now, showing my soft side”, e tu resti lì così. Ma torna in “Growing Concern”, in “Unsober”, dove si ride mentre brucia tutto, in “Heart Is A Ghetto”, dove è diventata una porta chiusa a chiave. Nessuno l’aveva deciso, credo fosse semplicemente quello che avevamo tutti per la testa. Il materasso della copertina è la stessa idea: la cosa più privata di una casa, lasciata sul marciapiede davanti ai vicini.

Poi c’è “Sweating On”, che è il contrappeso: la gente che fa la cosa giusta quando non ci guadagna niente, chi paga la cauzione a uno sconosciuto, chi alle tre di notte cucina per chi sta passando un brutto momento.

Quale palco vorreste calcare in occasione del tour per il vostro nuovo lavoro da studio? Cosa dobbiamo aspettarci per la promozione di “Soft Side”?

Un palco dei sogni, a dire il vero, non ce l’abbiamo. Abbiamo soprattutto voglia di condividere questo disco, e di suonarlo ovunque ci sia qualcuno che ha voglia di ascoltarlo.

Il prossimo concerto che conta è a Roma, il 20 dicembre, al Back To The Garage Fest, il festival che organizziamo anche noi al Cantiere di Trastevere, ed è il primo concerto col disco fuori. Con i pezzi nuovi è cambiata anche la forma del concerto: ci sono più momenti tranquilli, e accanto a quelli i pezzi vecchi suonano ancora più forte. Si parla anche di qualche data in Inghilterra, ma preferiamo non promettere niente finché non c’è.

Per la promozione, in Inghilterra porteremo alle radio la title track. Sui nostri canali ogni pezzo dell’album ha il suo materasso, e fino a dicembre ogni martedì esce un video con quel materasso e i versi del brano. Il vinile arancione si trova sul Big Cartel di Nevermind Bazar e nei negozi, distribuito da Goodfellas.

Grazie ragazzi! Alla prossima!

Grazie a te, Matteo, e a Punkadeka, che ci segue dal primo disco. Ci vediamo a Roma il 20 dicembre: siamo quelli che sul palco non ci stanno tutti.