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Il PUNK ROCK RADUNO pubblica la nona compilation ufficiale: 31 brani per raccontare la scena punk rock diy internazionale

byMatteo Paganelli
8 Luglio 2026
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Con brani esclusivi, rari e inediti di The Dwarves, Pansy Division, The Queers, Giuda, Kepi Ghoulie, M.O.T.O., Bee Bee Sea, Discomostro e molti altri.

Ben prima delle playlist e degli algoritmi, era attraverso le compilation che le scene punk si conoscevano, si contaminavano e scoprivano nuove band.

Non erano semplici raccolte di canzoni, ma fotografie di una comunità, mappe che collegavano etichette, città, amicizie e scene destinate, altrimenti, a non incontrarsi mai.

 

Da quasi dieci anni il Punk Rock Raduno porta avanti questa tradizione, raccogliendo registrazioni esclusive degli artisti che ogni estate raggiungono Bergamo. Il risultato è Punk Rock Raduno Vol. 9, una raccolta di 31 brani che alterna inediti, registrazioni dal vivo e tracce rare degli artisti protagonisti dell’edizione 2026.

La compilation si apre con “Make Your Own Kind Of Music”, l’inno ufficiale del festival interpretato da Merel Schaap (Lone Wolf) e Andrea Manges (The Manges), per poi attraversare l’intero panorama del punk rock contemporaneo con contributi di The Dwarves, Pansy Division, The Queers, Kepi Ghoulie, Giuda, M.O.T.O., Bee Bee Sea, The Raging Nathans, Lone Wolf, Kingons, Discomostro, Succo Marcio, Manduria e molti altri.

Disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali, la compilation sarà pubblicata anche in una tiratura limitata di 500 copie in vinile nero, realizzata insieme ai partner storici del festival Stardumb Records, Mom’s Basement Records e Radiation Records e disponibile esclusivamente durante il Punk Rock Raduno.

Dal 2016 il Punk Rock Raduno è cresciuto fino a diventare uno dei festival punk rock indipendenti più apprezzati d’Europa, mantenendo intatta la propria natura: ingresso gratuito, organizzazione indipendente e una comunità internazionale costruita attorno alla musica. Ogni estate Bergamo si trasforma per quattro giorni in un punto di incontro per migliaia di appassionati, con concerti, mostre, mercatini del disco, workshop, proiezioni e attività diffuse in tutta la città.

L’edizione 2026, intitolata “Make Your Own Kind Of Music”, si svolgerà dal 16 al 19 luglio.

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