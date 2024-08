Il Punkadeka Festival festeggia 25 anni di punk rock con un partner d’eccezione: Cargoleni Guitar Straps!

Con molto piacere presentiamo Cargoleni come main partner del Punkadeka festival 25th anniversary.

Cargoleni è un’azienda specializzata in tracolle per strumenti musicali.

Su www.cargoleni.com potete trovare una parte del loro immenso catalogo con oltre 1000 articoli con varianti di colore, materiali, misure e attacchi.

Cargoleni realizza inoltre tracolle personalizzate sia in serie che come singola richiesta.

Potrete richiderla direttamente al punkadeka festival allo stand Cargoleni!

PUNKADEKA FESTIVAL

25th Anniversary

1 Settembre – Magnolia Open Air – Milano

