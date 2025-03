Il ritorno dei Cock Sparrer!

Dopo un’attesa lunga dieci anni, i leggendari COCK SPARRER tornano finalmente in Italia per un’unica, imperdibile data da headliner al Punkadeka Festival 2025!

Considerati una delle band street punk più influenti di sempre, i londinesi Cock Sparrer non sono solo un gruppo, ma un’istituzione. Ogni loro concerto è un evento straordinario, un’esperienza collettiva paragonabile al giorno della finale di coppa: pura adrenalina e passione punk!

Headliner dei principali festival punk internazionali, dalla storica presenza al Riot Fest fino alla loro ultima apparizione al Punk Rock Bowling, i Cock Sparrer si preparano a far tremare il Punkadeka Festival con la loro inconfondibile energia.

Nati nel 1972, sono stati tra i primi pionieri del movimento Oi!, contribuendo a definire il suono e l’attitudine di un’intera generazione di band. Persino il leggendario Malcolm McLaren, manager dei Sex Pistols, tentò di ingaggiarli, ma i Cock Sparrer rifiutarono, restando fedeli al loro spirito indipendente.

Il loro impatto sulla scena punk è innegabile, hanno ispirato migliaia di band. Gruppi come Rancid, The Interrupters, Dropkick Murphys, Bouncing Souls, Olga dei Toy Dolls e molti altri hanno reso omaggio alla loro musica con cover e tributi. Tim Armstrong dei Rancid ha definito il loro ultimo album “un capolavoro incredibile”, mentre il disco “Forever” ha visto la produzione di Lars Frederiksen, altra icona della scena punk.

Il loro capolavoro Shock Troops è regolarmente inserito nelle classifiche degli album punk più influenti di sempre, testimoniando il peso della loro eredità.

Senza mai aver cercato l’approvazione della critica o delle grandi etichette, i Cock Sparrer hanno conquistato lo status di band di culto tra chi conta davvero: i veri fan del punk.

Il Punkadeka Festival 2025 sarà un’occasione irripetibile per vederli dal vivo, in un’esibizione che si preannuncia leggendaria. Non mancare!

Sabato 6 settembre 2025

Dalle 15:00 fino a tarda serata (con termine compatibile con i mezzi pubblici)

Circolo Magnolia, Parco dell’Idroscalo, Segrate (MI)

Biglietti: https://link.dice.fm/M00f850ef405 (prevendita consigliata!)

Info: https://www.punkadeka.it/festival/

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1142597037194199/

Official Playlist: https://open.spotify.com/playlist/4bCKIcoGVTRLiArntrWsCN