Il ritorno in Italia degli ATARIS

Dopo il successo sul palco di Slam Dunk Italy 2025, The Ataris stanno per tornare in Italia!

La prossima estate Milano e Pinarella di Cervia (RA) ospiteranno The Ataris, di ritorno nel nostro Paese dopo aver fatto tremare il palco di Slam Dunk Italy 2025.

A luglio 2026 dovremo prepararci ad accogliere nuovamente tutta l’energia della band in due date imperdibili: rispettivamente Il 3 luglio al Legend Club e il 4 luglio al Rockplanet.

Formati in Indiana nel 1996, The Ataris hanno subito diversi cambi di formazione, il chitarrista, cantautore e frontman Kris Roe è rimasto sempre l’unico membro fisso, fondatore del gruppo insieme a Jasin Thomason, che purtroppo lasciò il progetto soltanto due anni dopo la fondazione.

Tra i tanti album all’attivo, pubblicati dal 1997 ad oggi, So Long, Astoria del 2003 è certamente il più celebre. È l’album che ha consolidato la reputazione di The Ataris nell’ambiente punk e con il quale hanno vinto il disco d’oro. Li ha portati al successo internazionale con singoli come “In This Diary” e “The Saddest Song”, ma soprattutto con la cover in versione punk del classico anni ’80 “Boys Of Summer”.

Considerati da molti come tra le band più influenti del pop-punk mondiale, The Ataris sono tornati in Europa nel 2023 con il tour per il ventennale di So Long, Astoria e di nuovo nel 2025 a Slam Dunk Festival, prima nel Regno Unito e poi anche all’edizione italiana.

Ora si preparano al ritorno in Italia per celebrare la loro carriera leggendaria e l’intramontabile energia del loro pop-punk.

Di seguito tutti i dettagli dello show:

THE ATARIS

3 luglio 2026 – Legend Club, Milano

Biglietti disponibili a partire dalle ore 10.00 di giovedì 4 dicembre su DICE.

4 luglio 2026 – Rockplanet, Pinarella di Cervia (RA)

Biglietti disponibili a partire dalle ore 10.00 di giovedì 4 dicembre su Ticketnation.