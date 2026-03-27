Il Seme Dell’Odio: cover di En e Xanax in uscita il 29 marzo

Il Seme Dell’Odio pubblicheranno il 29 marzo la loro versione di En e Xanax di Samuele Bersani, reinterpretata con un approccio più diretto e viscerale, vicino a sonorità punk e alternative.

La band nasce dalle ceneri dei Waiting For Better Days, progetto hardcore/punk melodico attivo nella scena underground italiana, e prosegue mantenendo un’attitudine DIY con una ricerca espressiva più matura. La scelta di rileggere En e Xanax si inserisce in questo percorso, portando un brano del cantautorato italiano in un contesto più ruvido e catartico, senza alterarne il contenuto emotivo.

Il pezzo affronta il tema dell’ansia e viene qui trasposto in una dimensione di hardcore melodico, dove le emozioni vengono espresse in modo più diretto. La cover mantiene il nucleo del brano originale, trasformandone la fragilità in una forma più energica, senza perdere il senso di ricerca di equilibrio e stabilità presente nel testo.