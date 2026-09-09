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IL SEME DELL’ODIO: “FINCHÉ RESTA LUCE” È IL PRIMO EP

byDeka
9 Settembre 2026
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Oggi, 9 settembre 2026 Il Seme dell’Odio ha pubblicato “Finché resta luce”, il primo EP della band, composto da cinque brani di punk hardcore.

Il disco segna il debutto discografico del gruppo e sarà disponibile sulle principali piattaforme digitali. L’EP è attualmente disponibile per il pre-save tramite il link ufficiale.

Il Seme dell’Odio presenterà il nuovo materiale anche dal vivo: il debutto della band è previsto per il 18 settembre al Bari HC, mentre il 3 ottobre sarà tra le band del Cagliari Hardcore.

“Finché resta luce” rappresenta quindi il primo passo di un nuovo progetto della scena punk hardcore italiana.

 

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