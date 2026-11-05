IL SEME DELL’ODIO PRESENTA “FINCHÉ RESTA LUCE”, IL PRIMO EP TRA PUNK ROCK E POST-HARDCORE

Quattro musicisti con una lunga esperienza nella scena punk e hardcore italiana tornano a suonare insieme, nonostante le distanze e gli impegni di tutti i giorni. Il risultato è un EP di cinque tracce che unisce energia, melodia e voglia di esprimersi.

Si chiamano Il Seme dell’Odio e arrivano da esperienze diverse, ma con una storia musicale che li lega da oltre quindici anni. Il nuovo progetto di David Campanella, Alberto Bovino, Roberto Calabrese e Andrea Degortes, già attivi in band come Frantic, Waiting for Better Days, Minus Tree e InAuge, debutta con “Finché Resta Luce”, EP di cinque brani pubblicato a settembre 2026 e disponibile in formato CD.

ASCOLTA L’EP: https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_m7r7-iiKH3vUqCEJ8-E_mgw69StRw4AYk&si=c1hv2oS_LxV4VuWE

I quattro musicisti vivono e lavorano in città diverse, sparse per l’Italia. Mettere in piedi una band a distanza, ripartendo dopo esperienze precedenti che hanno occupato diversi anni della propria vita, incastrando lavoro, vita privata e chilometri da percorrere, richiede impegno, determinazione e passione. Ma la voglia di scrivere canzoni e ritrovare le sensazioni che solo la musica suonata insieme sa dare è stata più forte delle difficoltà organizzative.

Un progetto nato a distanza e caratterizzato da un processo creativo meno convenzionale, concentrato sullo scambio spontaneo di idee che diventano prima bozze e poi canzoni. Fondamentale l’aiuto di Stefano Lavermicocca, ex bassista di Frantic e Minus Tree, che si è occupato dei testi. Finché Resta Luce è stato interamente autoprodotto, registrato, mixato e masterizzato da Andrea Bandino al Cut Fire Studio di Cagliari.

Il sound della band si muove tra punk rock melodico e post-hardcore, con chitarre energiche, melodie e una forte componente emotiva. Si sentono le influenze del punk rock di Propagandhi e Lagwagon, ma anche quelle di Rise Against, Thrice e Underoath, in un mix che riporta alla mente certe sonorità alternative dei primi anni Duemila. Il risultato è un disco che guarda inevitabilmente alla musica con cui i suoi componenti sono cresciuti, cercando però di darle una forma personale.

Una delle scelte più importanti riguarda i testi, tutti in italiano. Una decisione non scontata per chi proviene da una scena in cui l’inglese è spesso la lingua di riferimento, ma che nasce proprio dalla volontà di comunicare in maniera più diretta, senza rinunciare all’identità musicale della band.

Anche il nome Il Seme dell’Odio ha un significato preciso. È una provocazione che prende di mira quei comportamenti e quelle dinamiche che, spesso senza nemmeno rendersene conto, finiscono per rovinare rapporti, amicizie e progetti. Situazioni irrisolte, tensioni nascoste sotto il tappeto e problemi che nessuno vuole affrontare, ma che continuano a lasciare il segno.

L’EP comprende quattro brani originali e si chiude con una reinterpretazione di “En e Xanax” di Samuele Bersani, un omaggio che porta la band a confrontarsi con un repertorio distante dalle proprie radici musicali.

Finché Resta Luce è il primo capitolo di un progetto nato dalla voglia di continuare a fare musica, anche quando trovare il tempo e le energie per farlo richiede uno sforzo non indifferente. Nessuna particolare ambizione di reinventare il genere: semplicemente quattro amici, anni di esperienze

Cosa vi ha spinto a ricominciare proprio adesso? E soprattutto, cosa cercate oggi nella musica che magari a vent’anni davate per scontato?**

Avevamo alcuni brani mai pubblicati e diverse bozze sparse nei nostri hard disk. Abbiamo ricominciato a lavorarci prima di trasferirci in diverse città per lavoro e il risultato ci è sembrato abbastanza interessante da farci proseguire anche a distanza in un secondo momento. Con l’arrivo di Andrea alla voce le cose hanno preso una forma più concreta, e il progetto è diventato qualcosa di serio.

Per noi la musica è diventata un lusso che va conquistato. Probabilmente è proprio questo che a vent’anni davamo per scontato: il tempo, le energie, la possibilità stessa di suonare.

E forse oggi abbiamo anche una libertà diversa: quella di fare musica senza dover dimostrare niente a nessuno, solo perché ne sentiamo ancora il bisogno.

Cantare in italiano. È stata una decisione naturale oppure avete dovuto superare qualche resistenza, anche personale? E quanto cambia il modo di scrivere e di esporsi quando le parole arrivano all’ascoltatore senza il filtro dell’inglese?**

All’inizio eravamo piuttosto divisi. Ne abbiamo discusso a lungo mentre lavoravamo alle prime tracce, tanto che alcuni brani dell’EP erano nati in inglese.

Poi Stefano ha iniziato a scrivere i primi testi e i dubbi sono spariti. Abbiamo capito che l’italiano poteva diventare il punto di forza del progetto, anche se è un’arma molto più difficile da maneggiare.

Cantare nella propria lingua significa esporsi maggiormente. L’inglese, per quanto familiare, mantiene sempre una certa distanza, l’italiano no. Ogni frase ha un suo peso.

Per nostra fortuna Stefano ha un talento naturale per la scrittura. Non è un caso se le sue parole riescono a dare forma a pensieri e sensazioni in cui ci riconosciamo completamente.

Quanto delle vostre esperienze passate è finito nei testi di questo EP? E c’è qualcosa che, dopo tanti anni nella scena, avete imparato a vedere in modo diverso?**

Nei testi c’è molto di nostro. È quasi impossibile scrivere senza attingere a quello che si vive ogni giorno o a quello che si vede accadere intorno.

Fare parte di una scena, qualunque essa sia, significa condividere un percorso con persone che ci mettono tempo e passione, spesso senza aspettarsi nulla in cambio. Da giovani è facile concentrarsi solo su di sé e sulle proprie aspettative.

Con gli anni, però, abbiamo imparato a guardare con più riconoscenza chi tiene viva quella scena. Ci siamo resi conto che molto di quello che abbiamo vissuto è stato possibile grazie all’impegno anche degli altri. E alla fine ti accorgi che chi ha ricevuto più di quanto ha dato sei proprio tu.

“Raccontami”, il nostro primo singolo, parla proprio di questo. Ed è anche il brano che ci lega di più al passato perché scritto ai tempi dei Wfbd, rappresentando perciò l’inizio di questa nuova avventura.