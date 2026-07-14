Il Vans Warped Tour 2026 sarà trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo

Buone notizie per chi non potrà essere a Long Beach: il Vans Warped Tour 2026 sarà trasmesso in diretta streaming a livello mondiale grazie ad Amazon Music.

Le giornate di sabato 25 e domenica 26 luglio saranno visibili in live streaming direttamente dallo Shoreline Waterfront, permettendo ai fan di seguire da casa uno degli eventi punk rock più attesi dell’anno.

Sul palco saliranno oltre 100 artisti tra punk, rock, pop punk, hardcore, emo, ska e hip hop. Tra i nomi già confermati figurano MxPx (che vedrete a Settembre al Punkadeka festival), Lagwagon, The Ataris, Reel Big Fish, Simple Plan, Bowling For Soup, Jimmy Eat World, Alexisonfire, Drain, The Used, Taking Back Sunday, Papa Roach, All Time Low e molti altri.

La diretta sarà disponibile in tutto il mondo tramite l’app di Amazon Music, oltre che sui canali ufficiali di Twitch e Prime Video. Il programma completo con gli orari delle esibizioni in streaming sarà annunciato nei prossimi giorni.