Punkadeka festival 2026- MXPX
44K
44K
ISCRIVITI!
The Latest

Il Vans Warped Tour 2026 sarà trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo

byDeka
14 Luglio 2026
No comments

Buone notizie per chi non potrà essere a Long Beach: il Vans Warped Tour 2026 sarà trasmesso in diretta streaming a livello mondiale grazie ad Amazon Music.

Le giornate di sabato 25 e domenica 26 luglio saranno visibili in live streaming direttamente dallo Shoreline Waterfront, permettendo ai fan di seguire da casa uno degli eventi punk rock più attesi dell’anno.

Sul palco saliranno oltre 100 artisti tra punk, rock, pop punk, hardcore, emo, ska e hip hop. Tra i nomi già confermati figurano MxPx (che vedrete a Settembre al Punkadeka festival), Lagwagon, The Ataris, Reel Big Fish, Simple Plan, Bowling For Soup, Jimmy Eat World, Alexisonfire, Drain, The Used, Taking Back Sunday, Papa Roach, All Time Low e molti altri.

La diretta sarà disponibile in tutto il mondo tramite l’app di Amazon Music, oltre che sui canali ufficiali di Twitch e Prime Video. Il programma completo con gli orari delle esibizioni in streaming sarà annunciato nei prossimi giorni.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

MY CHEMICAL ROMANCE: ascolta un nuovo pezzo da live

byMatteo Paganelli
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Lug 16
Road to Bay Fest – Rise Against + Militarie Gun + guests
Viale Pinzon 227, 47814 Igea Marina, Italy
Lug 16
PUNK ROCK RADUNO 9 | FREE ENTRANCE
Bergamo
Lug 18
Succo Marcio – Punk Rock Raduno
Edoné Bergamo
Lug 25
TIMEBOMB FEST 2026
Località Mogliano Veneto, 31021 Mogliano Veneto TV, Italia
Lug 26
PUNKAMANIA – 2026
La piscina di Santa Maria della Versa
Lug 28
Dropkick Murphys ? Fiera della Musica, Azzano Decimo (PN)
Fiera della Musica, Azzano Decimo
Lug 30
DLB FESTIVAL 2026 – 10th ANNIVERSARY? 30/31 July/ 1 August 2026.
AGRITURISMO & AGRI CAMPEGGIO " PRATO POZZO " . / Loc. ANITA, 44011 - ARGENTA ( FERRARA ) ., 44011 Argenta, Italy
Lug 31
DEROZER ? 30° ANNIVERSARIO DI BAR ? PARCO TITTONI
Parco Tittoni Festival - Via Lampugnani 62, 20832 Desio, Italy
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.