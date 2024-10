In anteprima il nuovo video degli ZONA

Nel nuovo 3 singolo relativo al ritorno degli Zona la band tesse melodie di ispirazione post-punk su di un riffing di stampo stoner/hc .

Uscire dai perimetri per creare qualcosa di personale , è questo il concetto di Crossover per la band di Vigevano .

il testo parla fondamentalmente della condizione terribile della solitudine ,il guardarsi indietro per tirare le somme arrivati ad un certo punto della vita di mezzo e del necessario supporto delle persone per uscirne.

Il brano sarà contenuto nel nuovo lavoro in uscita quest’inverno .

Eccolo di seguito!