In anteprima il video di “PILLOLA BLU” dei KAMALLHOWS

Immaginate un universo parallelo in cui gli Skiantos, i Gem Boy o i Nanowar of Steel si lanciano a capofitto nell’Irish punk alla Dropkick Murphys. Ed ecco i Kamallhows: un’irriverente giostra di sarcasmo demenziale e melodia travolgente.

Il nuovo singolo “Pillola Blu” è una spassosa ballata punk che racconta con ironia una fase delicata (e un po’ scomoda) della vita di un uomo: quando l’età comincia a farsi sentire e la famigerata “pastiglietta blu” diventa un’alleata sotto le lenzuola. Con toni espliciti e dissacranti, la band esplora anche l’altro lato della medaglia: cosa succede quando “la pillola fa troppo effetto”?

Accompagnato da un videoclip esilarante, pieno di easter egg e dettagli autoironici, “Pillola Blu” è il brano perfetto per chi vuole ridere di gusto e godersi una sana dose di Irish punk senza prendersi troppo sul serio.

Definire i Kamallhows non è semplice. Nati nel 2020 in piena pandemia, i cinque musicisti varesotti si sono uniti per dare vita a un Irish punk fuori dagli schemi, unendo la potenza e l’energia di band come i Dropkick Murphys e The Real McKenzies a testi intrisi di ironia sfacciata e riferimenti demenziali.

I loro brani spaziano tra episodi tipici dell’adolescenza dei millennial e racconti di “incontri galanti” con esiti disastrosi, sempre con una vena di leggerezza e umorismo graffiante.

Il loro primo EP omonimo, “Kamallhows”, raccoglie quattro tracce che la band stessa definisce Volg-Irish Punk, un mix unico che strappa risate e colpi di pogo.

La line up comprende: Rob (voce e chitarra), Davo (chitarra), Monty (basso), Roob (batteria) e Tia (fischietto e cornamusa).