In arrivo “Brain Drain”, tributo ai Ramones, e la ristampa di “Boogadaboogadaboogada!”, il classico degli Screeching Weasel.

La label punk Italiana Striped Records chiude il 2024 con due delle sue uscite più importanti di sempre.

“Da inizio anno abbiamo pubblicato i nuovi album di Retarded, Priceduifkes, The Odorants e LVEAM, e col 29 Novembre alziamo ancora di più il tiro”, ci racconta Luca “Pulce”, che gestisce l’etichetta insieme ad Andrea dei Manges, fondatore del progetto stripedmusic.com

“Siamo veramente entusiasti di annunciare innanzitutto la ristampa di “Boogadaboogadaboogada!” degli Screeching Weasel, che è in assoluto il loro album più popolare, un vero e proprio classico del punk rock. E’ uno degli album che ha contribuito a portare l’hardcore punk nel sound anni ’90, ed ha influenzato i più grandi gruppi pop-punk che tutti amiamo.

In questa uscita ci abbiamo messo tutta la passione che abbiamo per la band e per quel disco. L’abbiamo chiamata “Legacy Edition”, un gatefold apribile color oro con due vinili: un LP con l’album rimasterizzato, e un secondo LP con “Live ’88”, ovvero un concerto del 1988 al Gilman Street di Berkeley della stessa formazione dell’album, per la prima volta su vinile.

In aggiunta c’è un booklet con vecchie foto, volantini e una nuova, esclusiva intevista a Ben Weasel”.

La seconda grande novità di Striped è l’uscita LP/CD dell’album “Brain Drain” dei punkrockers Austriaci DeeCRACKS con Andrea Manges alla voce.

Anche qui, la passione è al centro del progetto.

“Brain Drain è un album dei Ramones uscito nel 1989, e contiene classici del gruppo come “Pet Sematary”, “I Believe In Miracles” e “Merry Christmas”. Andrea e i DeeCRACKS hanno deciso di coverizzarlo per intero, riproducendo anche le grafiche (ri-dipinte da Manuel Cossu e Mircalla Broglio, e confezionate dalla graphic designer Mira Zenz), la foto del retro-copertina (rifatta col fotografo Tedesco Marc Gaertner) e due dei videoclip (“Miracles” è già uscito, anche come singolo, e “Merry Christmas” arriverà, ovviamente, in tempo per il Natale).

Quale modo migliore per celebrare i 50 anni dei ramones ed i 35 anni di “Brain Drain”? Un LP/CD tributo al quale sia Andrea che i DeeCRACKS tengono tantissimo, anche perchè quel disco era il più recente dei Ramones quando sia Andrea che i DeeCRACKS li scoprirono e se ne innamorarono per sempre.”

“Registrare questo album è stato così divertente e stimolante che mi è quasi dispiaciuto quando ho finito di lavorarci”, dice Andrea. “I DeeCRACKS hanno fatto benissimo con gli arrangiamenti e la produzione del disco, credo che si senta grande attenzione e rispetto, ma anche un tocco personale.

Per me ovviamente non è stato semplice dovermi confrontare con la voce del re del punk Joey Ramone, ma spero che si veda l’amore che ho messo. Alla fine, siamo solo dei fan dei Ramones”.

Appuntamento al 25 Ottobre per il lancio in streaming di “Pet Sematary”!