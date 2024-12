In arrivo il nuovo singolo per i VENEREGOMMOSA

Uscirà venerdì 13 Dicembre 2024 il nuovo singolo dei Veneregommosa (from Arezzo) intitolato ULTIMA NOTTE

Registrato da Andrea Fumelli presso l’Attila Sound Studio di Arezzo, Mixato e masterizzato da Gianluca Veronal presso l’Attitude Studio di Milano

Distribuito da Believe per conto di Radici Music Records con grafica a cura di Marco Divertimenti

Qui: https://bfan.link/ultima-notte il presave

“Nel buio della notte i sogni sono pieni di ruggine.

Sotto i piedi, le strade fragili, polverose e strane custodiscono la certezza che lo spettacolo deve continuare, dall’innocenza alla follia, andata e ritorno.

È un’onda che arriva e dà il nome alle cose, fa ribollire il sangue, spazza via l’inganno alla fine del mondo. È l’eterno flow della vita, in un quartiere di periferia.”

Gea Testi

I Veneregommosa prendono vita sul finire del 2021 dalla necessità di Diego Nicchi (voce e autore, ex EGO) e Marco Ciardo (chitarrista, Mush, ex Kaleidoscopic) di tornare a fare musica senza troppi pensieri e schemi predefiniti, dopo un periodo personale e musicale non troppo splendente.

Ai due si uniscono presto Andrea Gregori, Alberto Tirabosco e Alessandro Ricci, rispettivamente chitarra, batteria e basso, anche loro musicisti di lungo corso in altre band come Soul Killa Beatz, Surfin’ Monkeys, Punk Lobotomy, Ant Lion, Slick Nova Family e Low-Tide.

Un po’ per amore, un po’ per l’età, un po’ per nostalgia, il genere di riferimento che i 5 decidono di intraprendere è il punk-rock anni ‘90, ma più precisamente di inizi anni 2000: quello che girava sui lettori CD portatili, incendiava i corridoi delle scuole ma che si poteva permettere anche qualche passaggio in TV, nelle radio e nei Festival più prestigiosi. I nomi sono quelli che molti di voi già sanno: Porno Riviste, Punkreas, Derozer, Moravagine, Blink182, Sum41 ma anche Lagwagon, Bad Religion, NOFX e Millencolin. Quelli con l’aggiunta di 2.0 a seguire.

Il perché di VENEREGOMMOSA non dovrebbe essere nemmeno spiegato ma dato che anche i Simpson, come il punk-rock, iniziano ad avere una certa età, vi invitiamo a guardare il nono episodio della sesta stagione e tutto sarà risolto.



