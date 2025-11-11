34K
IN MY EYES: Jim Saah al COX 18

byDeka
11 Novembre 2025
No comments

Jim Saah è uno dei testimoni più autentici della scena punk e hardcore di Washington D.C. Fotografo e filmmaker, ha immortalato volti, momenti e atmosfere che hanno definito un’epoca: da Minor Threat a Fugazi, da Nation of Ulysses ai Holy Rollers, fino a  Iggy Pop, Lou Reed.

Il suo viaggio nella cultura punk inizia in modo del tutto casuale — a una proiezione notturna del Rocky Horror Picture Show a Washington, dove rimane folgorato dai suoni di The Stranglers, Buzzcocks e Sex Pistols. Da quel momento, Saah entra nel cuore pulsante della scena, fotografando concerti, squat e momenti di vita quotidiana con uno sguardo diretto, onesto e profondamente umano.

Il libro In My Eyes – Photographs 1982–1997 raccoglie quindici anni di immagini che raccontano la nascita e l’evoluzione di una delle più importanti sottoculture musicali della storia.

Sabato 15 novembre, Jim Saah sarà a Milano per presentare il volume al CSOA Cox18, in un evento curato da King Koala, con cena, DJ set e, a seguire, il concerto dei Nabat Innacustik. Una serata per celebrare lo sguardo di chi ha saputo raccontare il punk da dentro, “con gli occhi di chi c’era”.

KING KOALA & CSOA COX18 presentano:
JIM SAAH – IN MY EYES

Sabato 15 novembre 2025
CSOA Cox18 – Via Conchetta 18, Milano
h 18:00 Apertura
h 18:30 Presentazione libro
h 19:30 Cena + DJ Set
h 22:00 Concerto con Nabat Innacustik

