IN RIVA AL PUNK festival 2021

Incrociando le dita, quest’anno tornerà il festival nato con lo scopo di smuovere un po’ l’aria nella calda e afosa Molfetta.

Sul palco quest’anno avremo Raw Power (hardcore), Nabat (Oi!) e LeTormenta (Grind): tre “leggende” della scena nostrana e internazionale.

Divideranno il palco con i Tropical Tennis (surf punk pugliesi), i sempre presenti Cattivo Sangue (streetpunk da Molfetta), gli Inganno (degni rappresentanti della Taranto HC) e gli Shameless (hardcore da Cosenza).

Ad accompagnare musicalmente il pomeriggio, i cambi palco e tutta la notte fino all’alba, quest’anno abbiamo deciso che la Trash ha rotto il cazzo. Abbiamo chiesto quindi a Mr. Bogo, musicista e selecter di fama internazionale, di occuparsi della faccenda: spazierà dal rhythm’n’blues e dal rock’n’roll della fine degli anni ’50, fino al brit pop più moderno, dal surf al beat, dal mod revival al punk, passando anche dalle origini del calypso, ska e rocksteady jamaicano. Insomma, ce n’è per – quasi – tutti i gusti.

Per supportare il festival e i ragazzi dell’Alcolica Sequesti che lo organizzano da anni con passione, potete acqistare magliette, shopper e mutante da donna (quest’anno il logo del fest è stato disegnato da zerocalcare!).

Per ordini: [email protected] oppure sulle pagine dell’Alcolica Sequestri o del Fest.



I cancelli apriranno dopo mezzogiorno il 17 luglio in quel di Molfetta. Ci sarà musica, artisti, bancarelle, cibo e beveraggi. Sarà una giornata all’insegna del mare, del sole (speriamo) e della buona musica. Il ricavo del fest andrà a sostenere le spese legali degli inguaiati con la legge, e molto importante, l’Alcolica Sequestri non tollera assolutamente la presenza di razzisti, fascisti, omofobi, sessisti e di idioti in genere, di qualsiasi sesso, di qualsiasi colore.

La location verrà svelata, come da tradizione, qualche giorno prima del fest. Verrà comunicata tramite i nostri canali social e sul canale telegram di di Inrivalalpunk.