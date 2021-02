In supporto del CSOA Terra di Nessuno

Riceviamo e condividiamo qui il comunicato del TDN ancora sotto sgombero!

“Lanciamo un appello a tutte le persone che negli anni lo hanno attraversato, vissuto e amato; con cui abbiamo realizzato progetti, raccolte fondi e passato centinaia di splendide serate insieme.

Vogliamo gridare una volta per tutte che il centro sociale Terra di Nessuno non si tocca perché è una realtà storica e vitale per Genova e l’Italia intera!

Abbiamo bisogno di tutto il vostro aiuto per raccontare la nostra storia: nelle prossime settimane vi chiederemo di realizzare condividere e diffondere immagini, storie, musica e pensieri legati al TDN come luogo fondamentale per lo sviluppo sociale e materiale della nostra città!

Vogliamo mettere in atto una RESISTENZA CULTURALE alimentata da tutte le realtà che non si arrendono all’oscurantismo.

Quindi drizzate le antenne e state pronti perché nei prossimi giorni avremo bisogno di tutto il vostro sostegno!

Iniziate a sostenerci condividendo il post”