Con grandissimo piacere leggiamo che gli INARRESTABILI stanno per uscire con un nuovo lavoro, nato durante la pandemia con tutte le difficoltà della situazione, e noi non vediamo l’ora di ascoltarlo!

? Mis [email protected] ya lo saben ?

È stato un anno di merda. Un anno di fatiche, di sacrifici, di quarantene infinite, di sorrisi nascosti dalla mascherina, di abbracci virtuali, di lontananza, di sconosciuti che non abbiamo conosciuto, di concerti in camera, di pogate senza lividi e nottate senza brividi.

Un anno che ci ha messo a dura prova, ma che ci ha dato conferma di quanto nella vita siano importanti la famiglia, gli amici, la spensieratezza, l’allegria.

Per scrivere questo disco siamo partiti proprio da qui, dalle cose a cui teniamo di più, da sempre.

Le prime bozze durante il primo lockdown, senza fare piani, sbattendocene il cazzo del come e del quando. L’abbiamo registrato nei fine settimana in taverna da Tommy, in una casa in campagna, in sala prove, in studio, in un magazzino, in camera.

Questo disco è il racconto del nostro lato più cazzaro, quello delle cose semplici, delle sbronze, dei cazzeggi, delle figure di merda, delle risate. Quel lato che i nostri amici conoscono bene e che riuscivamo a tirare fuori anche quando salivamo su un palco, ma mai in un album.

Questa volta lo abbiamo fatto, e lo abbiamo fatto in 4 lingue diverse. Ci abbiamo messo il cuore e lo dedichiamo a voi! A tutti i nostri amici ed amiche e a tutte quelle persone che da oggi vorranno far parte della nostra famiglia. Questo disco è un brindisi alla vita, allo stare insieme, all’abbracciarsi, al bere dalla stessa bottiglia, in un bar, ad un concerto.

E lo rifaremo!

Cazzo se lo rifaremo!

Fuori il 2 Aprile a mezzanotte su Spotify e su tutte le piattaforme digitali.

Recording: DIY

Voices recording: Officina13

Mixing and Mastering: IndieBox Music Hall

Cover Artwork: DIY + Redrum

Inarrestabili