Indelebile per i LOSER NAME

I Loser Name sono orgogliosi di presentare il loro nuovo singolo, “Indelebile”, un brano che esplora il tema dei tatuaggi come simbolo di legami e promesse che sembrano eterne, ma che la vita spesso trasforma.

“Indelebile” racconta la storia di una persona che, sull’onda dell’entusiasmo e dell’amore, decide di farsi un tatuaggio insieme al partner, un simbolo per suggellare quel legame. Ma, proprio prima che l’inchiostro diventi parte della sua pelle per sempre, qualcosa la ferma: un dubbio, un presentimento, un sesto senso che la convince a ripensarci. E quel ripensamento si rivela un colpo di fortuna quando la relazione si spezza.

La canzone gioca sul concetto di ciò che è indelebile non solo sulla pelle, ma soprattutto nel cuore. I tatuaggi possono essere evitati, cancellati o modificati, ma le cicatrici emotive rimangono, a volte più profonde e difficili da guarire.

Con un sound fresco e avvolgente, “Indelebile” intreccia melodia e testo per creare un’atmosfera carica di emozione, riflessione e sollievo. È un inno alla consapevolezza e all’importanza di saper distinguere ciò che davvero merita di essere “marchiato” nella nostra vita.