34K
35K
ISCRIVITI!
The Latest

INDIEASS: Soffocano dentro

byGabriele Squillace
7 Novembre 2025
No comments
Gli INDIEASS nascono nel 2022, di giovedì.
Accomunati dall’ignoranza e dalla passione per l’Hardcore vecchia scuola realizzano il primo Demo a fine 2023; 7 tracce registrate in presa diretta e cantate in italiano, che portano i 4 ragazzi made in Brianza a continuare a SPINGERE sempre di più.
Fine 2024 esce il primo singolo, “Oltre”, assaggio dell’EP “Soffocano Dentro”.
Ottobre 2025…esce “Soffocano Dentro”, primo EP da studio degli Indieass. Hardcore band dalla Brianza, 4 ragazzi, ormai non più così ragazzi, annunciano l’uscita della loro prima fatica discografica autoprodotta. Registrata, mixata e masterizzata da Cheap-o Studio!!!

Questa la tracklist:
01 – “Loro”
02 – “Letargo”
03 – “Pedine”
04 – “Mosquito”

05 – “Oltre”

Li trovate su Instagram e sulle varie piattaforme, o ancora meglio live nei peggiori posti che si degnano ancora di programmare della musica dal vivo, in Brianza e non.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

Gli Svetlanas pubblicano il nuovo singolo "Mirror Discipline"

byDeka
A proposito di brianza...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
LEGGI TUTTO

TOSCANA PUNKROCK BEERFEST

TORNA IL TOSCANA PUNKROCK BEERFEST, GIUNTO ALLA SUA TERZA FANTASTICA EDIZIONE!! ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO: GIOVEDì 15 OTTOBRE@…
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.