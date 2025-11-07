INDIEASS: Soffocano dentro

Gli INDIEASS nascono nel 2022, di giovedì.
Accomunati dall’ignoranza e dalla passione per l’Hardcore vecchia scuola realizzano il primo Demo a fine 2023; 7 tracce registrate in presa diretta e cantate in italiano, che portano i 4 ragazzi made in Brianza a continuare a SPINGERE sempre di più.
Fine 2024 esce il primo singolo, “Oltre”, assaggio dell’EP “Soffocano Dentro”.
Ottobre 2025…esce “Soffocano Dentro”, primo EP da studio degli Indieass. Hardcore band dalla Brianza, 4 ragazzi, ormai non più così ragazzi, annunciano l’uscita della loro prima fatica discografica autoprodotta. Registrata, mixata e masterizzata da Cheap-o Studio!!!
Questa la tracklist:
01 – “Loro”
02 – “Letargo”
03 – “Pedine”
04 – “Mosquito”
05 – “Oltre”
Li trovate su Instagram e sulle varie piattaforme, o ancora meglio live nei peggiori posti che si degnano ancora di programmare della musica dal vivo, in Brianza e non.