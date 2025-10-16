INK & DAGGER: ristampa dell’intero catalogo dell’hardcore punk di Philadelphia. Guarda il video di “Full Circle”

Dal 1996 al 1999 gli Ink & Dagger scuotevano il mondo dell’hardcore americano. Nativa di Philadelphia, la punk hardcore band mescolava punk, hardcore e psichedelia, in un mix esplosivo.

La Trust Records ha recentemente annunciato di aver dato alle ristampe i 2 album da studio e tutti gli ep degli Ink & Dagger, atttraverso 3 Lp: “Drive This Seven Inch Wooden Stake Through My Philadelphia Heart”, “The Fine Art of Original Sin” e Ink & Dagger.

La ristampa prevedrà anche l’uscita di un box set intitolato “Ink & Dagger: The Complete Works” che conterrà tutta la discografia, rarità e un libro dal titolo “The Almighty”.

Qui sotto il nuovo video di Full Circle, pezzo contenuto nell’ep del 1997 “Drive This Seven Inch Wooden Stake Through My Philadelphia Heart”