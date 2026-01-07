Interrupters al lavoro sul nuovo album

Come anticipato tra gli album più attesi del 2026, The Interrupters sono ufficialmente al lavoro su un nuovo disco. La band ha infatti pubblicato un breve video di aggiornamento direttamente dallo studio, documentando il primo giorno di registrazioni e confermando che il progetto è entrato nel vivo.

L’ultima uscita del gruppo risale al 2023 con In The Wild [Deluxe], ulteriori dettagli su titolo e data di pubblicazione non sono ancora stati svelati, ma tutto lascia intendere che il 2026 segnerà un nuovo capitolo importante per la band.