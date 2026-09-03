Intervista agli ALREADY BURIED: “IL FUOCO CHE ALIMENTA QUESTA SCENA È RIMASTO LO STESSO”

Dopo anni lontani dai palchi, i membri degli Already Buried sono tornati a suonare ritrovando una scena ancora piena di energia, passione e valori. Dal punk delle origini all’hardcore più evoluto dei Poison the Well, la band racconta cosa significa tornare a fare musica, cosa ha imparato negli anni e cosa vorrebbe lasciare al pubblico del Punkadeka Festival.

Dopo tanti anni passati nella scena, qual è una cosa dell’hardcore di oggi che vi sorprende positivamente rispetto a quando avete iniziato?

La cosa che ci ha sorpreso, tornando a suonare dopo tanti anni, è vedere che c’è ancora tantissima passione dietro a tutto: dal far uscire un disco all’organizzare un concerto e promuoverlo. È bello vedere che, anche se gli anni passano, il fuoco che alimenta questa scena è rimasto lo stesso.

Cosa vi fa ancora sentire parte di una scena?

La comunità che c’è dietro e il suo spirito. Forse è esagerato chiamarla così, ma tornando a suonare dopo tanto tempo abbiamo ritrovato gli stessi valori e lo stesso approccio che vivevamo quando abbiamo iniziato, nei primi anni Duemila. Secondo noi è proprio questo che rende davvero viva una scena.

Qual è la cosa più importante che avete imparato dall’essere in una band?

Bella domanda. Abbiamo imparato che, se vuoi davvero fare qualcosa, devi metterti in gioco e crederci fino in fondo. È l’unico modo per fare la differenza, non solo nella musica ma nella vita in generale, anche se per noi rimane prima di tutto una passione.

A livello umano, invece, i rapporti che si creano con le band con cui condividi il palco sono unici e spesso durano per sempre.

Quale disco o artista ha cambiato il vostro modo di vedere la musica e perché?

Da ragazzini ascoltavamo soprattutto punk. Siamo cresciuti con band come NOFX, Bad Religion, i primi Offspring, Propagandhi e Misfits. Sono state loro a farci scoprire questo mondo e a farci innamorare di una musica veloce, sincera e piena di energia.

Poi abbiamo iniziato ad ascoltare l’hardcore degli anni ’80 e ’90, con band come Strife, Judge, Gorilla Biscuits, 7 Seconds e Sick Of It All (RIP Lou). Lì abbiamo capito che dietro a questa musica c’era molto più di quello che sembrava: c’erano valori, un forte senso di appartenenza e uno stile di vita.

Ma il nostro vero game changer è stato The Opposite of December dei Poison the Well. Quando è uscito ci ha completamente aperto la testa. Dai testi alla musica, era qualcosa di totalmente diverso da quello che avevamo ascoltato fino a quel momento e ci ha fatto capire che l’hardcore poteva evolversi senza perdere la propria identità.

Se tra vent’anni qualcuno dovesse ricordare la vostra band per una sola cosa, quale vorreste che fosse?

Speriamo che qualcuno dica ancora: “Quei cinque, dal vivo, facevano un casino incredibile!”

Ci piacerebbe essere ricordati per l’energia dei nostri concerti, per aver fatto cantare, saltare e sorridere più persone possibile. E, perché no, speriamo anche che tra vent’anni ci sia ancora qualcuno che suona le cover dei nostri pezzi.

Qual è la convinzione sul punk che avete oggi e che non avevate quando eravate ragazzini?

Che dietro ci sia molta più sostanza che immagine. Da ragazzi ci fermavamo soprattutto all’energia e all’estetica. Crescendo abbiamo capito che il punk e l’hardcore sono soprattutto un modo di vivere, di trattare le persone e di affrontare la vita con coerenza.

Qual è il messaggio o il valore che sperate arrivi al pubblico dopo il vostro concerto al Punkadeka Festival?

Puro divertimento, tanta energia e il maggior numero possibile di sing along!

Ci piacerebbe che chi ci vede suonare tornasse a casa con il sorriso e con la voglia di rimettere su un disco hardcore. Se succede questo, significa che abbiamo fatto bene il nostro lavoro.

Ascoltate il nostro EP su alreadyburied.bandcamp.com.