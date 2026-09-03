Intervista agli UGUAGLIANZA: “FARE PARTE DI UNA SCENA SIGNIFICA ESSERE COERENTI”

Nati da una necessità e da una presa di posizione, gli Uguaglianza portano avanti da 25 anni un punk fatto di valori, appartenenza e coerenza. In questa intervista parlano di scena, solidarietà, musica e di cosa significhi continuare a stare “dalla parte giusta della barricata”.

Gli Uguaglianza nascono con un nome che è già una dichiarazione d’intenti. Quanto è importante oggi, in un periodo in cui molte parole vengono svuotate del loro significato, continuare a rivendicare apertamente certi valori attraverso la musica?

Per noi “Uguaglianza” non è mai stato semplicemente il nome di una band: tutto è nato da una necessità, dal bisogno di dichiarare apertamente da che parte stavamo, stiamo e staremo. In un periodo in cui parole come uguaglianza, libertà e diritti vengono spesso “sfruttate”, manipolate o ridotte a slogan, crediamo sia ancora più importante riappropriarsene e ricordare cosa significhino davvero.

C’è stato un momento in cui ci siamo domandati se un nome più cool e accattivante sarebbe stato d’aiuto per farci conoscere maggiormente. Oggi siamo fieri di aver portato avanti il progetto senza ripensamenti.

Viviamo una società in cui le disuguaglianze la fanno da padrone e pensiamo che non basti indignarsi quando qualcosa non va: bisogna continuare a parlarne, a prendere posizione e a mettere in discussione ciò che ci viene fatto passare come “normale”.

La musica è un mezzo potentissimo e proviamo a servircene per non lasciare che certe parole e certi valori vengano dimenticati.

Il punk e l’Oi! sono sempre stati legati alla strada e alle esperienze quotidiane. C’è una storia, un incontro o un episodio vissuto fuori dal palco che ha influenzato particolarmente una vostra canzone?

In realtà vi sono una miriade di storie ed episodi. Ogni nostra canzone nasce dal vissuto quotidiano, da un incontro, da una situazione che ci ha fatto scattare qualcosa dentro e ci ha spinti a scrivere.

A colpirci maggiormente è ciò che accade successivamente, quando una canzone non è più soltanto nostra. Capita di incontrare persone che si riconoscono completamente in quello che abbiamo scritto, come se avessero vissuto insieme a noi quelle esperienze. Forse è proprio questa la forza della musica “di strada”: nasce da una storia personale e si trasforma in un bene collettivo. Quando ci dicono: “quel pezzo sembra parli anche di me”, la soddisfazione è massima.

La scena punk italiana è fatta di tante realtà piccole ma molto unite, spesso lontane dai riflettori. Qual è secondo voi la cosa più bella e più importante che questa comunità riesce ancora a creare?

L’unione! La scena riesce ancora, magicamente, a crearla. Nel corso degli anni abbiamo legato con membri di altre band, organizzatori, spettatori, che oggi consideriamo amici, anche se non ci si incontra con grande frequenza.

La scena non è soltanto concerti e musica: è comunità, condivisione, solidarietà. In una società che ci spinge sempre di più verso l’individualismo e il consumo, l’aggregazione ha un valore politico formidabile, è in qualche modo una forma di resistenza.

Cosa vi fa ancora sentire parte di una scena?

Sicuramente la consapevolezza di una condivisione in merito a valori e ideali. In un momento così delicato dal punto di vista socio-culturale, sentiamo di poter affermare con una certa “supponenza”, di essere dalla parte giusta della barricata, sperando che questa si infoltisca sempre più.

Fare parte di una scena significa essere coerenti con quello che si predica, anche quando non si ha un microfono in mano.

Qual è la cosa più importante che avete imparato dall’essere in una band?

Che non c’è solo la musica. Entrano in gioco la condivisione di tempo, sacrifici, momenti felici e altri più difficili.

Possono nascere discussioni durante la stesura di un disco, litigi in trasferta, scontri su idee non allineate, ma alla fine chi suona con te diventa come un fratello.

Alcuni mesi fa un evento tragico ha coinvolto la famiglia di uno di noi. In quel momento la band, con grande naturalezza, si è compattata più che mai e ha messo da parte tutte le sciocchezze per affrontare il momento, mostrando unione e vicinanza. Queste sono situazioni che fanno riflettere su cosa siano diventati oggi gli Uguaglianza: un gruppo di amici ancor prima che una band.

Quale disco o artista ha cambiato il vostro modo di vedere la musica e perché?

Fortunatamente abbiamo gusti diversi, ma le band sulle quali ci siamo sempre trovati tutti d’accordo (e che inevitabilmente ci hanno influenzato) sono state i Klaxon, i Ghetto 84, i Kina, i Klasse Kriminale e last but not least, i Nabat, nei quali hanno militato per anni alcuni di noi. Per quanto riguarda i nomi stranieri, seguendo lo stesso ragionamento: Clash, Cock Sparrer, Social Distorsion, Rancid, ecc.

In linea di massima, la folgorazione comune per il punk rock giunge da un insegnamento: la musica può essere intrattenimento, ma può anche e soprattutto essere rabbia, coscienza, appartenenza. Per ognuno di noi è stato un punto di rottura, un fulmine che ci ha fatto guardare il mondo con occhi diversi.

Se tra vent’anni qualcuno dovesse ricordare la vostra band per una sola cosa, quale vorreste che fosse?

“Non credo che si parlerà di noi, nessuno mai ricorderà”, forse avete fatto la domanda alla band sbagliata :-).

Battute a parte, in primis ci piacerebbe che gli Uguaglianza fossero ricordati per la coerenza e per la dignità.

Dopo 25 anni di percorso, c’è stata forse qualche piccola evoluzione stilistica, ma siamo sempre rimasti fedeli alle idee e ne siamo orgogliosi. Non abbiamo mai sentito la necessità di cambiare strada per essere più accettabili, più comodi o semplicemente per seguire l’onda momentanea.

Chissà, magari tra vent’anni saremo ancora qui, con la speranza che nel frattempo sempre più giovani si siano fatti avanti, anche perché sono loro la linfa di tutto.

Qual è la convinzione sul punk che avete oggi e che non avevate quando eravate ragazzini?

All’inizio l’ago della bilancia era più orientato verso rabbia, sfogo e ribellione.

Il punk era per noi il rifiuto di una società che metteva ai margini e faceva sentire fuori posto. Oggi siamo tutti oberati dal lavoro e dagli impegni con le rispettive famiglie; in questa fase abbiamo realizzato che il punk in realtà è ancora caratterizzato dagli elementi di cui sopra, diversamente sarebbe banale cantautorato. Quindi, l’interpretazione che avevamo dato al punk quando eravamo ragazzini non era sbagliata. Oggi l’abbiamo semplicemente arricchita, comprendendo che alcuni racconti possono avere una chiave differente, talvolta più intima e personale.