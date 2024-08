Waiting Punkadeka festival 25th anniversary

Intervista ai BAD FROG

Cosa ha significato per voi Punkadeka in tutti questi anni?

Punkadeka in tutti questi anni ha rappresentato e rappresenta tutt ora un punto di riferimento per la scena nazione e internazionale e avere la possibilità di esibirci su questo palco è per noi un occasione più unica che rara.

Cosa vi ha portato aprire il concerto dei NOFX?

Eh dunque… è stato tutto magico..

I NOFX fecero un post su Instagram (autunno 2023) in cui scrissero che si sarebbero esibiti a Milano il prossimo maggio.

Il nostro super amico e “fan” Luca Bona(per intenderci ai concerti è quel ragazzo che spara bolle e coriandoli ovunque) commentó subito con “we want bad frog at the opening act ecc ecc.

NOFX risposero “LET S CHECK THEM OUT”

Da lì Moltissime persone scrissero che volevano i bad frog in apertura del concerto dei NOFX, e grazie anche all aiuto di Alessandro Gritti di GranoZero e ai ragazzi di irritate people , fummo contattati da Destiny tour booking.

A ripensarci ci vengono ancora i brividi, un sogno che si è avverato!!!

È vera la storia che circola che prima del concerto avete cantato “Milano Spacca” a Fat Mike e lui ha iniziato a sodomizzarvi prendendovi in parola?

Ahahahaha … è una bella leggenda , ma quel giorno avrebbe voluto sodomizzare FRANK TURNER più che i Bad Frog ??

Il vostro revival del punk rock italiano anni ‘90 sta avendo un buon successo sul nostro territorio: credete che, alla lunga, questa scelta artistica possa portarvi a calcare palcoscenici ancora più importanti oppure può esserci il rovescio della medaglia del “già-sentito-e-risentito” e dell’anacronismo?

Mmmm dunque … la storia ci insegna che tutto è ciclico, potrebbe tornare allora grande ,oppure no .. lo scopriremo col tempo..noi siamo pronti a tutte le situazioni, anche se siamo già molto soddisfatti del “successo” ottenuto fino a oggi.

Credo che artisti come LaSad e Naska stiano contribuendo a un primo approccio al “punk”(passatemi il termine ) soprattuto noi confronti delle

Nuove generazioni che purtroppo ascoltano solo trap e similari.

Molti dei punk di oggi sono cresciuti durante i gloriosi anni di Silvio per cui “Alice Escile” è come un inno generazionale. Pure per voi è vero che sotto la quarta non è mai vero amore? Perdona la domanda molto emo.

Sotto la quarta è pettorale ! 🙂 🙂

(Si scherza )

Da qualche anno siete in costante espansione (a livello di costruzione della fanbase, slot in festival e concerti importanti ecc), e fra le band della scena milanese siete fra quelle che stanno crescendo di più, sei d’accordo? Ne siete consapevoli? Come vivete la cosa da dentro?

Vero,da qualche periodo a questa parte ci sentiamo parte integrante della scena punk rock, ne siamo consapevoli e siamo consapevoli del fatto che dobbiamo ancora mangiarne di pastasciutta ehehe..

La stiamo vivendo in maniera molto serena, abbiamo tanta voglia di crescere e dimostrare che abbiamo ancora tantissimo da raccontare.

Tantissime date. Conoscendovi avrete sicuramente qualche episodio divertente da raccontarci: ditecene uno, ma di quelli inconfessabili

Direi che potremmo scrivere un libro su tutte quelle che ne abbiamo combinate in giro per L Italia.

Un episodio che non dimenticherò mai :

Macugnaga

Andammo a suonare al MIGNON PUB(una piccola birreria in cima al paesino )e il saggio del villaggio (palesemente ubriaco alle 2 del pomeriggio)ci diede le chiavi dell appartamento dove avremmo dovuto alloggiare la notte dopo il concerto .

Suoniamo ,festeggiamo, mangiamo e beviamo (soprattuto beviamo) e facciamo festa come sempre .

Nel rientrare in appartamento notammo che la chiave non entrava nella toppa.

Ci Aprí un signore con un bastone in mano alle 5 del mattino dicendo che aveva affittato lui la casa, che il vecchio saggio gli aveva dato le chiavi e che ci avrebbe preso a bastonate se non fossimo andati via.

Fu così che presi da sgomento fummo costretti a tornare a Codogno alle 5 .

Nuovo album presto in arrivo. Ci svelate qualcosa? Ci sarà un’anteprima al festival?

Non credo che ci saranno anteprime al festival, il disco uscirà molto probabilmente verso la fine del 2023 inizio 2024.

Abbiamo diverse collaborazioni di spicco.

Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto in sala di registrazione, penso che con questo disco sarà una bomba !!!