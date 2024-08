Waiting Punkadeka festival 25th anniversary

Intervista ai BULL BRIGADE

Cosa ha significato per voi Punkadeka in tutti questi anni?

Ciao !!! Punkadeka continua ad essere un punto di riferimento nevralgico per tutto quello che riguarda l’ambito musicale e sottoculturale in chiave Punk. Io penso che sia stato uno strumento formativo che ha permesso ad un sacco di generazioni di conoscere, ed interagire con la scena. E’ veramente un onore per noi essere invitati a questa festa : non vediamo l’ora di brindare a questo traguardo e di augurare lunga vita a questa grande famiglia.

Torino sta vivendo un buon periodo, voi siete uno dei cavalli trainanti del movimento, o perlomeno io vi vedo così, come la pensate?

Torino è di nuovo in fermento, su questo non vi sono dubbi. I Gavroche sono tornati più carichi che mai , i Billows stanno iniziando a farsi conoscere, Madbeat stanno spingendo sempre bene ed un sacco di altre bands lottano e sgomitano per farsi conoscere.



“Il Fuoco Non si è Spento” è stato un album divisivo per la vostra già nutrita base di fan; c’è chi lo ama e chi invece vi critica per aver “melodicizzato” il vostro sound ed ammorbidito il vostro songwriting (cosa che sicuramente ha portato nuove entrate in termini di fan e ascoltatori): cosa ne pensate a riguardo? Credete, come il sottoscritto, che il punk rocker italiano medio non sia mai contento e che si meriti il nulla cosmico?

Francamente abbiamo sempre dato poco peso alle lagne di tutti i vari opinionisti, preferiamo lavorare sodo e rimanere concentrati su quelli che sono i nostri obbiettivi. Internet oramai pullula di grandi esperti : gente che non è mai riuscita a pubblicare due dischi di fila o a mettere insieme i concerti che noi facciamo in 2 mesi. Noi abbiamo troppi cazzi nostri a cui pensare per perdere tempo dietro a queste lagne.

Sono passati tre anni e il fuoco non si è davvero spento. State ancora portando il disco in giro per l’Italia e l’Europa con un grandissimo seguito.

Che somme avete tirato e quali sono i progetti futuri?

Ci piacerebbe affacciarci a qualche scena dove non siamo ancora mai arrivati, penso alla Grecia o al Portogallo che sono pure relativamente vicini ed alla portata… oppure ritornare in Sud America. Nel frattempo stiamo lavorando al disco nuovo che vorremmo esca bello ed emozionante come l’ultimo,

L’anno scorso gli Ultimi, questa volta invece siete stati voi ad essere presenti nella serie di Zerocalcare su Netflix. Se vi avessero detto un giorno che sareste finiti con una vostra canzone su netflix ci avreste creduto?

Quando ho iniziato con il punk Netflix non esisteva nemmeno… quindi è difficile da immaginare come concetto. Sicuramente fa molto piacere finire dentro un film , figuriamoci se il film è quello di Zerocalcare , artista che ha saputo raccontare ed emozionare le nuove generazioni in modo pazzesco.

Oltre l’Italia state riscuotendo un gran seguito anche in terra iberica. Che differenze percepite tra Spagna e Italia? Come recepiscono i vostri testi?

La Spagna è una terraincredibile con una scena pazzesca : i numeri sono il triplo di quelli che abbiamo qui da noi. I Bull Brigade hanno avuto la fortuna di trovare degli accordi di collaborazione con delle realtà molti serie che hanno saputo lavorare molto bene. La similitudine tra le due lingue ci ha molto avvantaggiato e capita spesso di vedere gente cantare sotto al palco.

Immagina per un secondo: hanno chiamato i Bull Brigade alla reunion dei NOFX nel 2026. Data unica mondiale. Però per suonare devi gridare dal palco

Forza Juve e cantare con la sciarpa bianconera altrimenti non se ne fa niente.

Ci riusciresti?

Credo che non mi andrebbe nemmeno di provare a riuscirci …quindi direi di no

.So che state scrivendo i pezzi per il nuovo album… cosa dobbiamo aspettarci? Qualche anticipazione?

Non abbiamo anticipazioni perchè siamo in fase molto embrionale, ci piacerebbe molto essere criticati da tutto il popolo della domanda numero 2 … significherebbe che abbiamo fatto un grande lavoro.



Cosa ti aspetti da questa festa di Punkadeka?

Spero di vedere molta gente perchè Punkadeka merita di festeggiare alla grande questo importantissimo traguardo. Noi faremo del nostro meglio anche perchè si tratta della nostra prima volta al Circolo Magnolia e vogliamo fare belle figura

